Leoni Pols traf beim Weyher Auftaktsieg über Blumenthal zum 3:0-Endstand. Die Gastgeberinnen zeigten ein starkes Spiel. (Michael Braunschädel)

Weyhe. Es war ein Start mit vielen Unbekannten, doch diesen haben die Fußballerinnen des SC Weyhe in der Bremer Verbandsliga mit Bravour gemeistert: Mit 3:0 (2:0) besiegte die Mannschaft der beiden Trainer Rolf Schwenke und Danny Lumpe den Blumenthaler SV und holte sich damit wichtiges Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben. Schwenke freute sich vor allem „über die Art und Weise, wie die Mannschaft aufgetreten ist und sich im Spiel Stück für Stück gesteigert hat“.

Selbstverständlich war das nicht, schließlich befinden die Weyherinnen noch im Prozess des Zusammenwachsens nachdem etliche B-Juniorinnen in den Frauenbereich aufgerückt sind. Die Mannschaft ist bunt gemischt aus bereits im Seniorinnenfußball erfahrenen Spielerinnen und Talenten. Das zeigte sich beim Blick auf die Aufstellung: In der Startformation fanden sich sechs Akteurinnen, die bereits im vergangenen Jahr bei den Frauen spielten, und fünf, die noch in der B-Jugend aktiv gewesen waren. Zweifelsohne waren sich die Gastgeberinnen nicht ganz sicher gewesen, wie gut diese Mischung bereits harmonieren würde. „Ein bisschen nervös sind wir auch angefangen“, sah Schwenke, wie sich das Geschehen in den ersten Minuten für seinen Geschmack zu häufig in der Weyher Hälfte abspielte. Denn eigentlich wollten die Gastgeberinnen den Fokus darauf legen, wofür sie seit Jahren stehen: hoch verteidigen und schnelle Balleroberungen. Diesen Stil konnten sie nach der Führung durchdrücken.

An allen drei Weyher Toren war Süeda Caliskan beteiligt: Das erste bereitete sie mit einem blitzsauberen Pass auf die von links einlaufende Lara Schierloh vor. Die Torschützin verarbeitete den Ball stark und schloss ebenso gut ab (6.). „Die Führung hat uns Sicherheit gebracht. Da haben wir gemerkt: Wir müssen uns nicht verstecken“, wusste Schwenke um die mentale Komponente des 1:0. Und auch Mannschaftskapitänin Franziska Hellmuth erkannte: „Das sah schon richtig gut aus, wie wir den Ball haben laufen lassen.“ Die Früchte ernteten die Gastgeberinnen noch vor der Pause: Nicht zum ersten Mal setzte Caliskan zum Fernschuss an, dieses Mal probierte sie es gegen die starke Blumenthaler Torfrau Isabel Berndsen allerdings nicht hoch, sondern flach und traf aus 20 Metern genau ins Eck (39.). Beim 3:0 durch Leoni Pols leistete Caliskan dann wieder die Vorarbeit (59.).

Schwenke zeigte sich mächtig angetan von der Leistung seiner Elf. „Ich bin stolz auf die Mädels und das können sie auch sein. Wir hatten nach der Pause viel Ballkontrolle und haben Blumenthal müde gespielt. Eine Gesamtleistung wie diese war nicht zu erwarten. Das war ein guter Auftakt, eine kleine Standortbestimmung. Jetzt wissen wir wieder ein bisschen genauer, wo wir stehen – und für das Selbstvertrauen bringt der Sieg auch einiges.“

Weitere Informationen

Verbandsliga Bremen Frauen

SC Weyhe - Blumenthaler SV 3:0 (2:0)

SC Weyhe: Daneke – Ludes, Pols, Caliskan, Manns, Pätzoldt, Schlagowsky, Luhmann, Schierloh, Hellmuth, Bormann, Nonnast, Heinrich, Bäumer

Tore: 1:0 Lara Schierloh (6.), 2:0 Süeda Caliskan (39.), 3:0 Leoni Pols (59.) THR