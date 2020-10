Bremen. Der SC Weyhe schwimmt in der Landesliga Bremen weiterhin auf einer Erfolgswelle. Nach umkämpften 90 Minuten hatte das von Harald Meyer, Dennis Lingnau und Simon Peters gemeinsam betreute Team auch die Aufgabe beim SV Türkspor bestanden und mit 3:1 (0:1) auswärts drei Punkte eingefahren. „So einen Lauf nehmen wir als Aufsteiger natürlich gerne mit“, kommentierte Dennis Lingnau im Anschluss unaufgeregt, „aber wir können das einordnen und haben auch gesehen, wie schwer es war.“

Schwer wurde es vor allem, nachdem Türkspor das erhoffte frühe Tor gelang. Ein langer Ball, ein gewonnenes Kopfballduell, dann war Ismaila Jameeh (8.) auf der Außenposition durch, drang in den Strafraum ein und ließ Finn Wiechmann im SC-Kasten keine Abwehrchance. Mit dem 1:0 im Rücken zogen sich die Gastgeber zurück, verteidigten mit Disziplin und ließen den zuletzt so offensivstarken Gästen wenig Spielraum. Erst im zweiten Durchgang bewegten sich die SC-Spieler wieder besser in die freien Räume, kamen auch zu Chancen. Am Ende eines sehenswerten Spielzuges gelang folgerichtig der Ausgleich (57.). Marco Lampe setzte sich auf der Außenbahn bis zur Grundlinie durch, passte in den Rücken der Abwehr, wo Tayfun Cavus (57.) in Höhe des Elfmeterpunktes das Spielgerät annahm und humorlos in die Maschen drückte.

SC Weyhe mit größerem Akku

Mit dem 1:1 bekamen die Gäste die Partie in den Griff, brauchten aber bis zur 87. Minute, um in Führung zu gehen. Georg Tylla setzte sich nach Vorlage von Tayfun Cavus gegen zwei SV-Verteidiger durch und besorgte das 2:1. Mit dem Schlusspfiff gelang sogar noch der dritte Treffer: Jesse Wieczorek setzte Joel Braune auf der linken Außenbahn in Szene, dessen Querpass lenkte Juliano Barthel (90.) vor dem einschussbereiten René Heide ins eigene Netz. Mit drei Siegen aus vier Spielen und der ligaweit besten Tordifferenz ein Saisonstart nach Maß für den SCW.