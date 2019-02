Für Meik Evers und den SC Weyhe reichte es zu zwei Unentschieden. (Jonas Kako)

Weyhe. Der Abstieg ist für den SC Weyhe schon länger kein Thema mehr. Jetzt arbeitet der Aufsteiger in die Badminton-Verbandsliga daran, der Saison ein ganz besonderes i-Tüpfelchen zu verpassen und nimmt Rang drei ins Visier. „Das wäre ein toller Abschluss“, sagte Mannschaftssprecher Lothar Kattner. Zwei kleine Schritte in diese Richtung haben er und seine Mitstreiter in den Auswärtsspielen beim TSV Osterholz-Tenever und beim SC Geestemünde 2 gemacht: Mit den beiden 4:4-Unentschieden sicherte sich der SCW die beste Ausgangsposition im Kampf um Platz drei. Letztlich fühlte sich Kattner an seine Worte vor Saisonbeginn erinnert: „Ich habe immer gesagt, dass die Liga sehr ausgeglichen ist hinter den beiden Spitzenmannschaften Neustadt und Arbergen-Mahndorf.“

TSV Osterholz-Tenever - SC Weyhe 4:4. Die Vorfreude auf diese Begegnung war im Lager der Weyher besonders groß. Der Grund war eine Spielerin der Gastgeber: Kim Feldmann hatte jahrelang in der Jugend des SCW gespielt. Nun wollten Kattner und Co. gegen die alte Weggefährtin auf jeden Fall einen Zähler mitnehmen. Bei diesem Unterfangen konnte Kai Müscher allerdings nicht mithelfen. Für ihn sprang Janis Ketz aus der zweiten Mannschaft ein.

Wie ein Ersatz präsentierte er sich allerdings nicht. „Janis hatte eine besonders hohe Motivation: Er hat in der ersten Mannschaft noch kein Spiel verloren. Diese Serie wollte er natürlich unbedingt verteidigen“, verriet Kattner. Letztlich steuerte Ketz zwei Punkte zum Remis bei. An der Seite Kattners gewann er eines der beiden Herrendoppel, im Einzel zeigte er gegen Steffen Schult in drei Sätzen eine starke Leistung und sicherte seinem Team einen ganz wichtigen Zähler.

Denn nach Wunsch lief die Partie für Weyhe nicht. Im Damendoppel hatten sich die Gäste nicht viel ausgerechnet, dafür schmerzte die Niederlage des Duos Meik Evers/Marc Kosten umso mehr. Als die angeschlagene Sabine Gutsmann ihr Einzel aufgeben musste, lief Weyhe einem 1:3-Rückstand hinterher. Ihre Doppelniederlage hatte Evers und Kosten offenbar nicht so schnell verdaut. Sie haderten auch in ihren Einzeln immer wieder. Evers feierte dennoch einen glatten Erfolg, während Kosten nach seinem verlorenen ersten Satz nicht mehr in die Spur fand – 2:4 aus SCW-Sicht. Weyhe stand unter Zugzwang, doch sowohl Ketz im letzten Einzel sowie Kattner und Claudia Bekedorf im gemischten Doppel verloren jeweils den ersten Satz. Doch das Trio steigerte sich im Verlauf enorm und drehte seine Partien. Ketz wahrte seine Weste, während Kattner und Bekedorf dafür sorgten, dass das Wiedersehen mit Feldmann ein versöhnliches Ende nahm.

SC Geestemünde 2 - SC Weyhe 4:4. In der zweiten Partie des Wochenendes sprang Heinz Boerst für Müscher ein, der im Doppel an der Seite Kattners den wichtigen ersten Punkt für die Weyher verbuchten. Ansonsten war der Start wieder durchwachsen: Evers/Kosten mussten sich erneut geschlagen geben und auch Bekedorf und Maxi Landowski konnten ihr Spiel nicht durchbringen. Im ersten Satz waren sie ganz nah dran, doch nachdem sie diesen abgegeben hatten, liefen sie im zweiten Durchgang schnell einem Rückstand hinterher, den sie nicht mehr wettmachen konnten. Für Landowski gab es auch im Einzel nichts zu holen. Die Hoffnungen ruhten also erneut auf den Herren, die sich dieses Mal keine Blöße gaben: Evers und Kattner kämpften sich in drei Sätzen durch, Kosten in zwei. Das gemischte Doppel verloren Bekedorf/Boerst dann zwar, doch der eine Punkt war dem SCW nicht mehr zu nehmen.

Für die Weyher geht es in der Verbandsliga bereits an diesem Mittwoch weiter. Mit der SG Arbergen-Mahndorf haben sie nach der 1:7-Heimniederlage im Hinspiel noch eine Rechnung offen. „Da wollen wir uns auf jeden Fall besser verkaufen. Mal sehen, was für uns möglich ist“, blickte Kattner voraus. Die Partie beim Tabellenzweiten beginnt um 20.30 Uhr.

TSV Osterholz-Tenever - SC Weyhe 4:4

Patrick Malinowski/Dennis Chen - Meik Evers/Marc Kosten 21:18, 21:15; Frank Böse/Steffen Schult - Lothar Kattner/Janis Ketz 16:21, 16:21; Kim Feldmann/Kathrin Röpke - Claudia Bekedorf/Sabine Gutsmann 21:9, 21:5; Malinowski - Evers 13:21, 16:21; Chen - Kosten 21:19, 21:13; Schult - Ketz 21:18, 20:22, 14:21; Röpke - Gutsmann 21:12, Aufgabe Gutsmann; Böse/Feldmann - Kattner/Bekedorf 21:16, 14:21, 18:21

SC Geestemünde 2 - SC Weyhe 4:4

Thomas Kowalewski/Thomas Böttger - Meik Evers/Marc Kosten 21:18, 21:15; Björn Philipp/Daniel Schließer - Lothar Kattner/Heinz Boerst 12:21, 20:22; Johanna Tietjen/Rebecca Quaas - Claudia Bekedorf/Maxi Landowski 21:19, 21:14; Böttger - Evers 13:21, 21:18, 9:21; Philipp - Kosten 19:21, 10:21; Kowalewski - Kattner 21:14, 16:21, 15:21; Quaas - Landowski 21:5, 21:15; Schließer/Tietjen - Boerst/Bekedorf 21:12, 21:10 THR