Sucht für die neue Saison noch einen Center: Weyhes Übungsleiter Jonas Klucken. (Karsten Klama)

Weyhe. Nach einem wahren Stotterstart hat der SC Weyhe sein Minimalziel doch noch erreicht. Viele Verletzungen und ungünstige Hallenzeiten machten eine ideale Vorbereitung nicht möglich. Doch die Schützlinge von Trainer Jonas Klucken trotzten den widrigen Umständen und belegten schließlich als Aufsteiger in der Basketball-Bezirksoberliga Nord einen ordentlichen vierten Platz. Zwei Spiele hätten eigentlich noch bestritten werden müssen, aber die Saison wurde aufgrund der Coronavirus-Pandemie frühzeitig beendet. „Wir hätten in der Tabelle sowieso nicht weiter klettern können, von daher geht das so in Ordnung. Als Liga-Neuling kann sich das auf alle Fälle sehen lassen“, resümierte Klucken zufrieden.

Nach einer Platzierung in der oberen Tabellenhälfte sah es zu Beginn absolut nicht aus. Das fing schon mit der Vorbereitung an, weil der SC Weyhe nur zu ganz bestimmten Zeiten die Halle benutzen durfte. Und wenn da eine Einheit stattfand, standen aufgrund zahlreicher Verletzungen nur wenige Spieler zur Verfügung. „Die Vorbereitung ist definitiv nicht optimal verlaufen“, seufzte der SCW-Coach. Das zog sich auch erst einmal wie ein roter Faden durch die Saison. Denn von den ersten acht Spielen konnte der SC Weyhe nur drei gewinnen (99:78 gegen TV Jahn Walsrode, 90:69 gegen BSG Bremerhaven III und 94:64 gegen BTS Neustadt II).

Hinzu kam noch, dass sich Jonathan Kaiser verletzte und sich mit Florian Hollmann ein weiterer Leistungsträger im Dezember zu den Weser Baskets verabschiedete. Doch in dieser prekären Situation übernahmen vor allem die jungen Spieler wie zum Beispiel Neuzugang Thore Logan Boyce und Dennis Kruslin immer mehr Verantwortung. „Sie haben in dieser Saison einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht“, lobte Klucken seine Youngsters, die in den finalen Saisonspielen groß auftrumpften. Auch deswegen entschied der SC Weyhe noch weitere drei Begegnungen für sich, schob sich somit auf den vierten Rang vor. „Die Jungs haben es bis zum zwölften Spieltag ordentlich durchgezogen, sich nie hängen lassen. Mit einer besseren Vorbereitung wären wohl ein bis zwei Siege mehr drin gewesen“, ist sich Klucken sicher.

Stimmung hat sich verbessert

Grund für den Aufschwung in den finalen Saisonspielen war auch die Rückkehr von Kaiser, der laut Trainer Klucken „zwei Klassen höher spielen könnte und die anderen Mitspieler besser macht.“ Der Abgang von Hollmann dagegen hätte nicht so sehr geschmerzt, im Gegenteil verrät der Übungsleiter: „Er ist wahrlich ein absoluter Top-Spieler“, so Klucken, „doch die Verantwortung hat sich so auf mehrere Schultern verteilt. Die Spieler aus der zweiten Reihe sind mehr zum Zuge gekommen. Die allgemeine Stimmung hat sich im Laufe der Saison einfach verbessert. Deshalb gehen wir auch mit vielen positiven Eindrücken aus der Spielzeit.“

Und nach der Saison ist bekanntlich vor der Saison. Die Planung für die neue Spielzeit läuft bereits. Doch aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist noch nicht bekannt, wann und wie es weitergehen kann. „Der Virus wirft unsere Planung gewaltig durcheinander“, meint Klucken. Bis zum 30. Mai müssten die Teams eigentlich für die Saison 2020/21 gemeldet werden. „Ob wir dann mit einer oder zwei Mannschaften antreten, ist noch ungewiss. Dafür müssen wir den weiteren Verlauf des Virus abwarten“, betont Klucken voller Vorsicht.

SCW will noch vielseitiger werden

Fraglich ist dann auch, ob die beiden Brüder des Trainers weiterhin im Team bleiben werden. Malte ist noch an der Hüfte verletzt, „muss den Genesungsprozess abwarten“, so der Coach. Und Steffen müsse wegen des Jobs in Zukunft auch etwas kürzer treten. Dennoch freut sich Klucken auf eine weitere Spielzeit mit seiner Truppe. Auch weil er gesehen hat, wie sich die Jungs in den zwölf Partien entwickelt haben. „Wir haben alle Akteure auf das Bezirksoberliga-Niveau gebracht. Um die Qualität im Kader müssen wir uns definitiv keine Sorgen machen“, unterstreicht der Übungsleiter. „Wir müssen nur unbedingt noch einen weiteren Center finden und weitere Spielsystem einführen, damit wir noch variabler werden.“

Weitere Informationen

Die Scorer im Überblick

1. Jonathan Kaiser (143 Punkte/8 Spiele/17.9 Punkte pro Spiel/14 Dreier)

2. Jonathan Schmedemann (131/10/13.1/4)

3. Florian Hollmann (129/7/18.4/3)

4. André-Martin Guder (109/12/9.1)

5. Dennis Kruslin (102/10/10.2/5)

6. Thore Logan Boyce (75/8/9.4/5)

7. Maik Lindemann (70/5/14/2)

8. Erkan Sahbaz (56/7/8/6)

9. Steffen Klucken (49/10/4.9)

10. Semso Kovac (30/11/2.7/1)

11. Jonas Klucken (24/6/4/2)

12. Malte Klucken (13/3/4.3/3)

13. Björn Anacker (5/2/2.5)