Weyhe. Der SC Weyhe II hat einen Start nach Maß ins Punktspieljahr 2018 hingelegt: Gegen den OSC Bremerhaven feierten die Verbandsliga-Fußballerinnen einen 3:0 (1:0)-Erfolg und überzeugten dabei vor allem in den zweiten 45 Minuten. Durch den Sieg zog die SC-Reserve am TuS Schwachhausen II vorbei und kletterte auf den vierten Tabellenplatz. „Damit sind wir unserem Ziel einen Schritt näher gekommen“, sagte Trainer Torsten Döpke, der wie sein Kollege Danny Lumpe allerdings nicht uneingeschränkt zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft war.

Vor allem die Leistung in der ersten Halbzeit gefiel dem Weyher Trainerduo nicht. „Man muss anerkennen, dass der OSC vor der Pause das gemacht hat, was wir von unserem Team erwartet haben. Er hat gut verschoben und uns nicht ins Spiel kommen lassen. Wir haben uns quasi keine Chancen erspielt. Das Passspiel hat nicht gestimmt, die Laufwege auch nicht“, analysierte Döpke. Allerdings sei es im ersten Spiel nach der Winterpause nicht einfach, direkt wieder den Rhythmus zu finden.

Frühe Führung

Das Spiel begann aus Sicht der Gastgeberinnen optimal. Schon in der dritten Minute gingen sie in Führung: Nach einem Einwurf von Tabea Heinemann setzte sich Yvonne Hügen im Strafraum gegen Kathrin Brey durch und wurde von dieser zu Fall gebracht. Den Elfmeter verwandelte die Gefoulte selbst zur Führung (3.). Dieser Auftakt hätte dem SC Sicherheit verleihen sollen – tat er aber nicht. Die Weyherinnen fanden nicht zu ihrem Spiel. Vielleicht waren sie sich zu sicher, weil die Gäste mit nur elf Spielerinnen und damit ohne Wechselmöglichkeit angereist waren. Alles sprach für die Gastgeberinnen – nur die Leistung in der ersten Hälfte nicht. Zumindest offensiv. „Eigentlich gab es vor der Pause überhaupt keine Chancen für beide Mannschaften“, erkannten Döpke und Lumpe. Das sprach gegen den Angriffsfußball ihrer Elf, aber für die Verteidigungsarbeit, die die Abwehr um Rieke Sparkuhl und Kim-Selina Heinrich zuverlässig verrichtete. Torhüterin Charlene Kettler war nahezu beschäftigungslos. Ein einziges Mal kam etwas Gefahr auf, als Bremerhavens Marie Bittner sich nach einem Steilpass in Richtung Tor aufmachte, sie wurde aber im letzten Moment von Heinrich gestoppt (35.).

Im zweiten Durchgang kam Weyhe besser ins Spiel. Die Gastgeberinnen agierten zielstrebiger und schneller, bewegten sich besser und fanden nun vermehrt Lücken im Abwehrverbund der Bremerhavenerinnen, die sich weiter auf das Verteidigen konzentrierten. „Wir haben nach der Pause zehn, zwölf Minuten gebraucht, aber dann sind wir immer stärker geworden“, freute sich Döpke. Den Aufschwung machte er auch an den Wechseln fest. Emelie Manns und Dominika Sandra Schröder sorgten für neue Impulse, und die Gastgeberinnen entwickelten mehr Torgefahr. Nach einer Kombination über Rieke Sparkuhl und Franziska Hellmuth hatte Stefanie Schriever freie Schussbahn, wurde aber von OSC-Torfrau Ayleen Holz abgegrätscht (58.).

Je länger das Spiel dauerte, desto mehr lag der zweite Treffer in der Luft. Schriever hätte ihn nach 72 Minuten erzielen müssen, nahm allerdings aus kurzer Distanz den rechten statt den linken Fuß und verfehlte das Tor. Nur 120 Sekunden später aber durfte sie mit ihren Mitspielerinnen feiern: Emelie Manns eroberte den Ball gegen Mandy Messe, lief noch ein paar Meter und schloss überlegt ab. So energisch hatten sich Döpke und Lumpe ihre Mannschaft von Beginn an vorgestellt. Besonders die Schlussphase, in der Süeda Caliskan nach Heinemann-Zuspiel noch den dritten Treffer nachlegte (82.), ließ das Duo positiv auf die zweite Saisonhälfte blicken. „Da haben wir so gespielt, wie wir uns das gewünscht haben“, sagte Döpke. Er und Lumpe ordneten den Erfolg dennoch in die Kategorie Arbeitssieg ein. „Für uns ist wichtig, dass wir den vierten Platz von Schwachhausen II zurückerobert haben.“ So sei der Druck vor dem Spiel in Schwachhausen nicht so groß. Da das Verfolgerduell erst am 4. März stattfindet, hat das Trainerduo des SC noch Zeit, mit seiner Elf an den Feinheiten zu arbeiten.