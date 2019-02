Claudia Bekedorf gewann an der Seite von Sabine Gutsmann das Damen-Doppel. (UDO MEISSNER)

Mahndorf. Enttäuscht waren die Badmintonspieler des SC Weyhe nach der 2:6-Niederlage gegen die SG Abergen-Mahndorf in der Verbandsliga Bremen nicht – im Gegenteil: „Wir haben uns das Ziel gesetzt, maximal mit 2:6 zu verlieren und das ist uns gelungen. Schließlich haben wir es nun selbst in der Hand, was den dritten Rang betrifft“, zeigte sich Mannschaftssprecher Lothar Kattner zufrieden mit dem Ergebnis.

Gegen „die beste Mannschaft der Liga“, wie Kattner sagte, habe sich sein Team kaum Chancen ausgerechnet. Umso überraschender kam der SCW-Erfolg im Damen-Doppel. Sabine Gutsmann und Claudia Bekedorf bezwangen Karoline Pardun und Claudia Grahs mit 21:19 und 21:16. „Das habe ich am Anfang gar nicht mitbekommen“, sagte Kattner. In den Herren-Doppeln lief es dagegen für Meik Evers/Marc Kosten und Sven Tönnies/Lothar Kattner nicht so gut. Sie mussten Niederlagen einstecken.

Auch in den Einzeln war Weyhe zunächst unterlegen. Evers und Kosten hatten gegen Torben und Jesper Vahjoj das Nachsehen. Lediglich Kattner, der sich Lars Birnbaum ein spannendes Duel lieferte, verließ das Spielfeld als Sieger. Somit waren die Niederlagen im Damen-Einzel und im Mixed nicht weiter tragisch, „denn wir hatten unser Ziel erreicht“, betonte Kattner.

An diesem Sonntag empfängt der SC Weyhe die SG Aumund-Vegesack. Im letzten Saisonspiel kann sich der Aufsteiger dann den dritten Tabellenplatz sichern.

SG Abergen-Mahndorf - SC Weyhe 6:2

Timo Karsch/Lars Birnbaum - Meik Evers/Marc Kosten 21:15, 21:17; Jesper Vajhoj/Torben Vajhoj -Sven Tönnies/Lothar Kattner 21:14, 21:11; Karoline Pardun/Claudia Grahs - Sabine Gutsmann/Claudia Bekedorf 19:21, 16:21; Torben Vajhoj - Meik Evers 21:13, 21:18; Jesper Vajhoj - Marc Kosten 21:12, 21:17; Lars Birnbaum - Lothar Kattner 21:16, 12:21, 17:21; Claudia Grahs - Sabine Gutsmann 21:9, 21:14; Timo Karsch/Karoline Pardun - Sven Tönnies/Claudia Bekedorf 21:11, 9:21, 21:12 NKN