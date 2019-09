Bremen. Der ATS Buntentor hat dem SC Weyhe in der Bremer Fußball-Verbandsliga der Frauen die Grenzen aufgezeigt. Mit 0:11 (0:7) unterlag das von Rolf Schwenke und Danny Lumpe trainierte Weyher Team dem großen Favoriten und musste dessen Überlegenheit in allen Bereichen anerkennen.

„Vermutlich war doch zu viel Ehrfurcht und zu großer Respekt dabei, jedenfalls haben wir überhaupt keinen Zugriff auf das Spiel bekommen“, gab Schwenke anschließend unumwunden zu. „Buntentor hat einen schönen, schnellen und variantenreichen Fußball gespielt. In deren Liga sind wir noch nicht angekommen.“ Schon nach vier Minuten war der Matchplan der Gäste über den Haufen geworfen, als Buntentor einen missglückten Abwehrversuch bestrafte. Umgehend kam der Ball hinter die Abwehrlinie geflogen, Carolin Arndt (4.) lief und schob ein – das 1:0. „Wir hatten in den letzten Trainingseinheiten speziell an Ballbesitz, Spielverlagerung und Zweikampfverhalten gearbeitet, das sah auch ganz gut“, erklärte Schwenke noch, „aber heute haben wir nichts davon auf den Platz bekommen.“

Schon nach einer Viertelstunde lag Weyhe nahezu aussichtslos zurück. Daniela Asendorf (11.) und die ehemalige SCW-Spielerin Joana Schierenbeck (16.) hatten auf 3:0 erhöht. Das Weyher Trainergespann versuchte, durch Wechsel mehr Stabilität in die Defensive zu bringen, brachte mit Kim Heinrich, Jolanda Bäumer, Alia Bormann und Lara Schierloh vier Neue auf den Platz. Allein Buntentors Frauen ließen sich in ihrer Spielfreude nicht aufhalten und durch Carolin Arndt (33.), Joana Schierenbeck (35.), Farina Meyer (40.) und Nathalie Martens (42.) noch vier weitere Treffer vor der Pause folgen. Immer wieder flogen die Bälle hinter die Gäste-Abwehr, wurden dort erlaufen und verwertet.

Gleich nach Wiederanpfiff stellte Nathalie Martens mit einem Doppelpack (47., 53.) auf 9:0. Erst dann gelang es dem SCW, durch aggressiveres Zweikampfverhalten Buntentors Spielfluss hin und wieder zu stören und durch Leoni Pols immerhin in Abschlussnähe zu kommen. Der drückenden Überlegenheit der Gastgeberinnen war jedoch nicht beizukommen. Carolin Arndt (57.) und erneut Nathalie Martens (61.) sorgten für den ernüchternden 11:0-Endstand. „Für unser Leistungsvermögen ist mir die Niederlage um einige Tore zu hoch ausgefallen“, hoffte Schwenke zumindest noch auf einen Erkenntnisgewinn: „Vielleicht ist es jetzt aber auch der Dämpfer zu rechten Zeit für uns.“

Weitere Informationen

ATS Buntentor – SC Weyhe 11:0 (7:0)

SC Weyhe: Daneke – Ludes, Sparkuhl, Nonnast (Bäumer), Pols, Caliskan (Bormann), Manns, Stelter (Heinrich), Schlagowsky (Schierloh), Luhmann, Hellmuth

Tore: 1:0 Carolin Arndt (4.), 2:0 Daniela Asendorf (11.), 3:0 Joana Schierenbeck (16.), 4:0 Carolin Arndt (33.), 5:0 Joana Schierenbeck (35.), 6:0 Farina Meyer (40.), 7:0 Nathalie Martens (42.), 8:0 Nathalie Martens (47.), 9:0 Nathalie Martens (53.), 10:0 Carolin Arndt (57.), 11:0 Nathalie Martens (61.) LAL