In der Fußball-Bezirksliga Bremen hat der SC Weyhe das aktuelle Formhoch erneut unter Beweis gestellt und beim FC Roland Bremen mit 11:0 (1:0) gewonnen. Nach diesem Kantersieg sah es fast eine Stunde lang aber nicht aus: „58 Minuten lang haben wir spielerisch nicht gezeigt, was wir können“, fand SC-Coach Harald Meyer ein Haar in der Suppe, „aber mit dem 2:0 ist der Knoten dann geplatzt.“

Weyhe war von Beginn an überlegen, kam jedoch kaum zu zwingenden Torchancen. Ein öffnender Pass von Jesse Wieczorek auf Gordy Mumpese (15.), der seine Gegenspieler abschüttelte und überlegt zum 1:0 einschob, brachte immerhin die Pausenführung. Ein gewaltiger Freistoß aus 20 Metern, den Christoph True in den Torwinkel zimmerte, war der Türöffner für eine Leistungsexplosion, unter der ein ersatzgeschwächter FC Roland schlicht zusammenbrach.

Tore im Minutentakt

Gegen das aggressive Weyher Pressing fiel den Gastgebern nichts ein, Georg Tylla (59.), Gordy Mumpese (60.) und Dirk Dennis Lampe (61.) schossen drei Treffer jeweils nach frühen Ballgewinnen im Minutentakt. Keine fünf Minuten durften die Hausherren durchatmen, dann schloss Jesse Wieczorek (65.) seine Balleroberung mit dem 6:0 ab. Georg Tylla (70.) erhöhte auf 7:0, bevor Gordy Mumpese (75./82.) mit einem Doppelpack und seinen Treffern drei und vier auf 9:0 stellte. Für die Zweistelligkeit sorgte der direkt nach der Pause für den angeschlagenen Torben Backhaus eingewechselte Tayfun Cavus (86.). Sören Peters (89.) schließlich stellte den 11:0-Endstand her. Ein Ergebnis, das den SC Weyhe auf Tuchfühlung mit dem zweiten Aufstiegsplatz bringt.