Der SC Weyhe (rechts: Florian Richter) will sich bei der SG Findorff in der Erfolgsspur zurückmelden. (Vasil Dinev)

Weyhe. Die erste Niederlage der Saison hat die Fußballer des SC Weyhe erst so richtig angestachelt. Darauf hofft zumindest Harald Meyer, der den Aufsteiger in die Bremer Landesliga gemeinsam mit Dennis Lingnau und Simon Peters trainiert. Bei der SG Findorff erwartet er jedenfalls eine Reaktion auf das 0:2 gegen TuRa Bremen und fordert einen Auftritt „mit Wut und Mut“ am Sonntagnachmittag (Anstoß: 15.30 Uhr).

Die Wut sollen die Weyher aus der TuRa-Pleite ziehen. „Die Mannschaft war richtig angefressen“, blickt Meyer zurück. Er glaubt, dass bei den Spielern der Groschen gefallen ist, was falsch gelaufen ist und wie unnötig die Niederlage war. „Natürlich ist TuRa eine starke Mannschaft, aber wir müssen das Spiel nicht verlieren. Wir haben es nicht so angenommen, wie es anzunehmen ist. Daraus müssen wir jetzt etwas mitnehmen und lernen“, fordert der Übungsleiter. Der Lerneffekt soll sich am besten schon gegen Findorff einstellen. Mehr Konzentration und weniger Abspielfehler sind zwei Punkte, die die Weyher verbessern wollen. „Das erste Training nach dem Spiel war schon extrem gut“, spürte und sah Meyer den Willen zur Wiedergutmachung bei seinen Akteuren.

Das macht Mut für das Spiel in Findorff. Gegen die Sportgemeinschaft hat Weyhe seit sieben Pflichtspielen nicht mehr gewonnen. Diese Serie stört Meyer allerdings wenig. „Wir fahren da nicht chancenlos hin, denn diese Niederlage hat uns nicht zurückgeworfen“, ist er überzeugt und ergänzt: „Und ich will nicht eines Besseren belehrt werden.“