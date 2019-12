Rolf Schwenke gibt bei den Weyher Frauen wieder die Richtung vor. Dem jungen Team bescheinigt er bereits ein paar Entwicklungsschritte. (Vasil Dinev)

Weyhe. Mit Abschluss der Saison 2018/19 auf dem dritten Tabellenplatz hatte sich bei den Bremer Verbandsligistinnen des SC Weyhe ein Umbruch angekündigt. Trainer Torsten Döpke, der das Team gemeinsam mit Danny Lumpe betreut hatte, legte sein Amt nieder. Einige Spielerinnen verließen den Verein, eine neues Konzept musste her. Ein neues Konzept mit einem alten Bekannten: Döpkes Vorgänger Rolf Schwenke, der inzwischen Weyhes B-Juniorinnen fußballerisch ausbildete, übernahm wieder und führte den verbliebenen Verbandsliga-Kader mit seiner kompletten B-Jugend zusammen.

Entsprechend zurückhaltend wurden vor dem ersten Spieltag die Erwartungen formuliert: „Natürlich haben wir hohe Ziele und versuchen um Platz drei mitzuspielen“, erklärte Schwenke seinerzeit. „Aber zuerst geht es darum, dass sich die Jugendlichen im Frauenbereich zurechtfinden und auch physisch mithalten können.“ Von Beginn an war klar, dass Weyhe mit den haushohen Liga-Favoriten ATS Buntentor und TuS Schwachhausen nicht mithalten könnte, zu groß war der Abstand zu den beiden regionalligaerfahrenen Teams. Mit allen anderen Mannschaften wähnte man sich auf Augenhöhe, sodass der aktuell sechste von acht Tabellenplätzen zumindest noch Steigerungsmöglichkeiten bereithält. Die in Weyhe übliche, spielfreudige Offensivausrichtung machte sich in der ersten Saisonhälfte zu selten bezahlt, während sich das Team gleichzeitig defensiv anfällig präsentierte. Keine große Überraschung, denn mit Svenja Hartzsch und Kim Heinrich fielen zwei Innenverteidigerinnen verletzt aus, eine Fußverletzung hinderte mit Rieke Sparkuhl die nächste Innenverteidigerin an regelmäßigen Einsätzen.

Teamgeist und Freude vermitteln

Die erst 15-jährige Marie Luhmann sprang zwar ein, erwies sich mit Zweikampfstärke und taktischem Geschick auch schnell als Volltreffer, dennoch erforderte der Abwehrbereich viel individuelle Flexibilität, die speziell bei den zweistelligen Niederlagen gegen TuS Schwachhausen an ihre Grenzen stieß. Da zudem noch Top-Torjägerin Catharina Stelljes berufsbedingt häufig ausfiel, blieb auch die Abteilung Attacke ein wenig unter ihren Möglichkeiten. Zwar waren mit Emma und Pia Domke zwei pfeilschnelle Flügelspielerinnen zur Mannschaft gestoßen, die jedoch auch verletzungsbedingt etwas Anlaufzeit benötigten. In der Anfangsphase galt für Schwenke und Co-Trainer Danny Lumpe darum vornehmlich, die Mannschaft zusammenzuführen, den Teamgeist zu stärken und Freude am Fußball zu vermitteln, die schlechte Ergebnisse überdauert. Denn gegen die Teams auf Augenhöhe, die man gerne hinter sich lassen wollte, hagelte es in der ersten Runde reihenweise knappe Niederlagen. Der Stimmung im Team tat das keinen Abbruch, zumal von Spiel zu Spiel Leistungssteigerungen zu erkennen waren. „Mehr Ballsicherheit, bessere Passschärfe, schnelles Umschalten, daran haben wir gearbeitet und das haben wir auch auf den Platz gebracht“, gibt sich Schwenke mit der Entwicklung grundsätzlich nicht unzufrieden. „Mit dem ordentlichen Auftritt gegen Buntentor I (0:5, Anm. d. Red.) und dem sehr starken 3:2-Erfolg gegen Buntentor II waren wir eigentlich auf einem guten Weg.“

Dann allerdings musste Weyhe noch einmal beim Liga-Primus TuS Schwachhausen antreten und wurde mit 1:13 vom Platz gefegt. „Da haben wir alles vermissen lassen, was wir in den Spielen zuvor mindestens angedeutet hatten“, erinnert sich Schwenke. „Das Ergebnis war eine Enttäuschung, die wir glücklicherweise in der Winterpause in Ruhe verarbeiten können.“ Beispielsweise durch die Teilnahme an Hallenturnieren oder bei den Bremer Futsal-Meisterschaften, bevor es dann Ende Januar wieder draußen auf den Kunstrasenplatz und vermutlich Mitte Februar im Pokalnachholspiel gegen die SG Findorff-Horn geht. Am sportlichen Ziel, Platz drei, hält Rolf Schwenke fest, insbesondere wenn es mit der Rückrundenrückkehr verletzter Spielerinnen wie Rieke Sparkuhl oder Lara Schierloh klappen sollte. Trotzdem bleiben die individuelle Weiterentwicklung der Spielerinnen, der mannschaftliche Zusammenhalt und der Spaß am Fußball zumindest gleichrangige Ziele, die in dieser Spielzeit wohl etwas leichter zu erreichen sind.