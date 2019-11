Der SC Weyhe zurück auf dem Boden: Torschütze Jesse Wieczorek und seine Mitspieler verloren das Topspiel deutlich mit 3:6. (Michael Braunschädel)

Weyhe. Vier Spiele in Folge hatte der SC Weyhe jüngst in der Fußball-Bezirksliga nicht mehr verloren, sich damit auf Rang drei vorgeschoben. Doch am Sonntag wurde der kleine Höhenflug der Grün-Weißen abrupt gestoppt. Die Mannschaft des Trainerduos Harald Meyer und Dennis Lingnau musste sich dem Tabellenzweiten TuSpo Surheide am Ende deutlich mit 3:6 (1:4) geschlagen geben.

Und einmal mehr lag es daran, dass sich die Hausherren in der Defensive viel zu viele Fehler leisteten. Der Tabellennachbar wurde immer wieder zu einfachen Toren eingeladen. „Das dürfen wir uns gegen solch eine technisch versierte Mannschaft nicht erlauben“, seufzte Lingnau direkt nach dem Abpfiff. „Die Fehler werden dann eben eiskalt bestraft.“ So zum Beispiel beim Führungstreffer der Gäste. Igor Filipe Rodrigues Casanova konnte unbedrängt auf Amarilio-Jose Maravalhas-Moca ablegen, der im Fünfmeterraum nur noch einschieben musste (8.). Drei Minuten später der Doppelschlag: TuSpo führte die Ecke kurz aus, Marvin Kück flankte in die Mitte, Fabian Schröder köpfte ohne Gegenwehr ein. So einfach kann Fußball sein. „Wir waren einfach nicht nah genug an den Männern dran“, erkannte auch Lingnau. Dennoch behielten die Weyher den Sicherheitsabstand auch in Folge bei. Aber immerhin in der Offensive lief nun mehr zusammen beim Gastgeber. Den ersten Abschluss sicherte sich Marco Lampe, doch der Mittelfeldspieler verzog aus 16 Metern, sodass der Ball das Gehäuse um einige Meter verfehlte (15.). Auch der Kopfball von Jesse Wieczorek nach einer Ecke kurz darauf war viel zu harmlos (18.).

Kurze Drangperiode des SCW

Dennoch sah Lingnau eine leichte Leistungssteigerung: „Wir hatten mehr Ballbesitz als zuvor, waren drin im Spiel.“ Doch das war nicht von langer Dauer. Die kurze Drangperiode wurde in der 26. Minute beendet, als Surheides Kapitän Angelo Pauls SCW-Keeper Finn Luca Wiechmann mit einer Finte stehen ließ und zum 0:3 einschob. Es kam sogar noch dicker für den SC Weyhe: Weil niemand Flügelflitzer Kück attackierten wollte, startete der Offensivakteur einfach mal einen Sololauf und netzte zum 0:4 in die untere rechte Ecke ein (39.). Doch ganz ohne eigenen Treffer wollten sich die Hausherren dann doch nicht aus der ersten Halbzeit verabschieden. Dennis Rohmeyer setzte sich im Sechzehner clever durch und tunnelte den gegnerischen Keeper – 1:4 (42.).

Drei Tore im Rückstand, doch der SC Weyhe ist dafür bekannt, dass er mit seiner brandgefährlichen Offensive auch solche Resultate noch drehen kann. Doch nicht an diesem Tag. Quasi mit Wiederanpfiff stellten die Gäste den alten Abstand wieder her. Rechtsverteidiger Fabian Meyer schlug eine straffe Flanke in die Mitte und SCW-Kapitän Sören Peters lenkte das runde Leder unglücklich in die eigenen Maschen (46.). Doch auch nach Gegentor Nummer fünf suchten die Hausherren ihr Heil weiter in der Offensive. Marco Lampe setzte sich auf dem rechten Flügel durch und fand im Zentrum Dennis Lampe, der dann locker einschieben konnte (53.). Weiterhin sahen die rund 50 Zuschauer in Weyhe ein munteres Spielchen, es ging auf und ab auf dem Kunstrasenplatz. Allerdings nahmen die Gäste – anders als noch im ersten Durchgang – das Tempo ein bisschen raus. Dadurch entstand ein Mittelfeldgeplänkel, bei dem sich beide Mannschaften einige Fehlpässe erlaubten und so kein richtiger Spielfluss mehr zustande kam.

Nebihi mit der Entscheidung

Bis 20 Minuten vor Schluss. Dann machten die Gäste wieder etwas mehr für das Spiel und belohnten sich prompt mit der endgültigen Entscheidung. Pauls stand auf dem rechten Flügel komplett blank und bediente so Behar Nebihi, der nur noch den Fuß hinhalten musste (77.). Doch den Schlusspunkt der Begegnung setzte – wie bereits im ersten Durchgang – der SC Weyhe. Nach einem Freistoß drehte sich Jesse Wieczorek um seinen Gegenspieler und vollstreckte eiskalt zum 3:6-Endstand. „Wir haben es insgesamt zu breit verteidigt, im Zentrum hatte Surheide viel zu viel Platz. Und deswegen waren wir zu weit von den Gegenspielern entfernt“, seufzte Lingnau.