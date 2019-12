Weyhe. Ein wichtiger, ungefährdeter aber auch dringend nötiger Erfolg gelang dem SC Weyhe. In der Bremer Fußball-Bezirksliga gewann das Team des Trainerduos Harald Meyer und Dennis Lingnau beim TV Walle mit 3:1 (3:0).

Selbst bei einem Remis wäre Weyhe im Kampf um Aufstiegsplatz zwei in Rückstand geraten. Das Spiel war zumindest in der zweiten Hälfte unspektakulär, weil Weyhe zur Pause schon 3:0 führte, wobei Jesse Wieczorek und zweimal Dennis Rohmeyer trafen. Letzterer hat mit im imaginären ligaübergreifenden Vergleich mit seinen 18 Toren nun Robert Lewandowski übertroffen. Die größte Herausforderung sei es gewesen, dass das Spiel auf Schlacke stattfand, so Lingnau später. Doch die Weyher gewöhnten sich recht schnell an den ungewohnten Untergrund. „Auch wenn der Belag nicht für schnelles flaches Spiel geeignet ist, ist uns das gut gelungen.“ Vor allem bei den Toren zeigte der SC Weyhe seine Fähigkeiten. Walle war mit einer massiven Abwehrreihe angetreten.

Wieder ein Standard-Gegentor

Doch es gelang dem SCW immer wieder, den Ball hinter die Abwehrreihe zu bekommen. Vor dem 0:1 spielte Dennis Lampe den Ball zurück und Wieczorek hämmerte ihn in den Winkel (7.). Später passte Wieczorek auf Rohmeyer. Der schoss nicht minder wuchtig aus 16 Metern ins lange Eck – 0:2 (28.). Rohmeyers 0:3 bereitete Florian Richter vor (45.). Von den dezimiert angetretenen Wallern war nichts zu sehen. Das 1:3 durch Sebastian Ahmet (54.) fiel nach Eckstoß. „Solche Gegentore passieren uns zuletzt zu oft“, stöhnte Lingnau. Mehr Sorgen brauchten Meyer und er sich nicht zu machen, ihre Mannschaft ließ sonst nichts mehr zu. Nach vorne gab es noch zwei, drei zaghafte Chancen. Das Spiel plätscherte dem Ende entgegen, so wie es eben ist, wenn die Kräfteverhältnisse deutlich sind.