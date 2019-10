Mit einem 5:1 (4:1)-Erfolg über den TSV Lesum-Burgdamm hält der SC Weyhe Anschluss an die Aufstiegsplätze in der Bezirksliga Bremen. Obwohl das vom Trainergespann Harald Meyer und Dennis Lingnau betreute Team schon nach einer halben Stunde mit 4:0 führte, fiel das Fazit nicht ohne Kritik aus: „Das Ergebnis ist natürlich okay“, erklärte Dennis Lingnau nach dem Abpfiff, „fußballerisch war das aber nicht unsere beste Leistung. Wir waren oft zu behäbig und hatten nie die Kontrolle über das Spiel, wie wir sie uns vorgestellt hatten.“

Keine Kritik gab es an der Chancenverwertung. Mit einem Eckball fand Florian Richter Jesse Wieczorek am Elfmeterpunkt, der direkt zum 1:0 traf (12.). Nur wenige Minuten später sorgte Dennis Rohmeyer mit einem Steckpass in den Strafraum für Gefahr, TSV-Keeper Dominik Diessel bekam zwar die Finger dazwischen, doch dem Abpraller ging nur Dirk Dennis Lampe hinterher, der zum 2:0 einschob (19.). Die Gäste bekamen wenig Zugriff auf die Partie, Offensivaktionen waren selten, dafür zeigte sich die Defensive anfällig. Einen Freistoß von Florian Richter aus dem Halbfeld verlängerte Jesse Wieczorek per Kopf auf den zweiten Pfosten. Wieder kam Dirk Dennis Lampe frei zum Schuss und brachte die Kugel im Netz unter (24.).

Hohe Führung zur Halbzeit

Der Torhunger des Doppeltorschützen war damit noch nicht gestillt. Mit einem feinen Pass in die Spitze schickte Jesse Wieczorek erneut Dirk Dennis Lampe ins Rennen, der in einer Eins-gegen-eins-Situation noch Dominik Diessel umkurvte, auf 4:0 erhöhte und seinen Hattrick damit perfekt machte (35.). Einen Weyher Ballverlust im Mittelfeld bestraften die Gäste noch vor der Pause mit dem 1:4 (45.). Für diesen Treffer benötigten sie jedoch drei Anläufe, bevor Alex Patehe die Kugel im Weyher Tor unterbrachte.

Im zweiten Durchgang plätscherte die Partie lange vor sich hin. Erst kurz vor Schluss schlugen die Hausherren noch einmal zu. Wieder brachte Florian Richter einen Eckball in den Strafraum, René Heide hielt den Fuß hin – das 5:1 (84.).