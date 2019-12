Nicht zu stoppen: Joel Braune und der SC Weyhe stürmten zu einem 7:4-Erfolg. (Vasil Dinev)

Bremen/Weyhe. Der SC Weyhe hat sich mit einem Sieg in die Winterpause der Bremer Fußball-Bezirksliga verabschiedet. Das Team der beiden Trainer Harald Meyer und Dennis Lingnau konnte sich am Sonnabend bei der Reserve des Blumenthaler SV deutlich mit 7:4 (3:2) durchsetzen. Meyer war mit dem Auftritt mehr als zufrieden: „Heute haben wir spielerische Klasse gezeigt wie lange nicht mehr.“

Die Weyher kamen auch direkt gut in die Partie hinein. Bereits nach fünf Minuten hieß es 1:0 für die Gäste Joel Braune setzte sich auf der linken Seite stark durch und bediente Helge Schulz, der zur Führung einschob. Auch das zweite Tor des SCW war ein starker Spielzug, bei dem Dennis Lampe eine tolle Übersicht bewies. Dessen starken Steckpass schlenzte Joel Braune zum 2:0 in die lange Ecke (16.). „Bei dem dritten Tor konnten wir alle nicht richtig glauben, wie der Ball ins Tor gegangen ist“, kommentierte Meyer den Kopfballtreffer von Dennis Lampe. Der Angreifer verwandelte eine schöne Flanke zur 3:0-Führung (24.). Nach noch nicht einmal einer halben Stunde war Weyhe voll auf Kurs und schien auf einen Kantersieg zuzusteuern.

Der Drei-Tore-Vorsprung hatte allerdings nur drei Minuten Bestand: Aus 30 Metern fasste sich ein Blumenthaler ein Herz und konnte den etwas weit vor dem Tor stehenden Finn Luca Wiechmann überwinden (27.). Weyhes Trainer kritisierte das Auftreten nach dem dritten Tor: „Wir haben das Fußballspielen eingestellt und wurden zu Recht bestraft.“ Vor der Halbzeitpause wurde das Spiel dann noch einmal spannend. Die Weyher konnten den Ball nicht aus der Gefahrenzone bringen, ehe Andreas Beutelsbacher den 2:3-Anschluss erzielte.

Nach der Pause wieder auf Kurs

„Ich habe den Jungs in der Halbzeit gesagt, dass sie wieder Fußball spielen sollen wie in den ersten 25 Minuten“, erklärte Meyer. Diese Ansprache sollte Wirkung zeigen, denn es dauerte nach Wiederanpfiff nur drei Minuten, bis die Weyher gefährlich wurden und erfolgreich waren. Jesse Wieczorek behielt die Übersicht und legte klasse für Rohmeyer auf, der sich die Gelegenheit nicht entgehen ließ (48.). 20 Minuten lang passierte dann nicht viel, doch dann hatte Florian Richter eine gute Idee und spielte den Ball perfekt durch die Schnittstelle. Wieder war es der schnelle Dennis Rohmeyer, der den Ball erlaufen konnte und zum zweiten Mal vollendete (68.). Die Weyher spielten sich nun in einen Rausch.

Beim 6:2 war es dieses Mal ein Diagonalball, der beim Mitspieler ankam und perfekt im Tor untergebracht wurde. Dennis Lampe umkurvte den Torwart und hatte dann leichtes Spiel (74.).

Doch die Blumenthaler wollten dann auch nochmal nach vorne spielen. Zu zwei Treffern kamen sie noch. Jannik Ehlers markierte das 3:6 (81.), Mirko Leppek traf am Ende einer sehr unterhaltsamen Partie noch zum 4:7 (90.). Beide Male war das Abwehrverhalten der Weyher fragwürdig, wie Trainer Harald Meyers fand: „Klar sind die drei Punkte zu dem Zeitpunkt sicher gewesen, doch diese individuellen Fehler sowie auch die Stellungsfehler darfst du dir trotzdem nicht erlauben“, hätte er sich ein bisschen mehr Konzentration gewünscht.

Das letzte Tor der Weyher war Ken Purnhagen vorbehalten geblieben. Für den Blumenthaler SV kam am Ende alles zusammen. Nach einer Flanke sprang der Ball einem Verteidiger an den Arm. Die korrekte Folge war ein Handelfmeter für die Gäste. Purnhagen verwandelte zum 7:3 (88.).

Für Meyer überwog nach diesem Auftritt ganz klar das Positive: „Wir haben offensiv sehr gut gespielt, und das stimmt mich positiv. Natürlich sind vier Gegentore zu viel, aber wir gehen jetzt erstmal mit einem guten Gefühl in die Winterpause. Die Jungs haben sich die Pause verdient. Heute konnte man bei einigen Toren mit der Zunge schnalzen.“