Weyhe-Leeste. Auch wenn es tabellarisch um nichts mehr ging, war das Aufeinandertreffen mit dem TSV Osterholz-Tenever in der Basketball-Bezirskliga Nord dennoch eine besondere Partie für den SC Weyhe. Schließlich konnte er das erste Mal in dieser Saison auf alle seine vier ehemaligen Regionalliga-Spieler zurückgreifen: Mit Florian Hollmann, Jonathan Kaiser, Maik Lindemann und Jonathan Schmedemann in der Startaufstellung bezwang die Mannschaft von Trainer Jonas Klucken den TSV in eigener Halle klar mit 97:74 (57:31).

„Mit Ausnahme des dritten Viertels, in das wir nicht gut gestartet sind, war es eine sehr souveräne und abgeklärte Leistung“, zeigte sich Klucken zufrieden mit dem Auftritt seines Teams, das sich schnell eine deutliche Führung erspielte und früh sogar auf 100-Punkte-Kurs lag. Schon zur Pause wiesen die Weyher 57 Zähler auf. Die Gäste hatten sie nach diesen ersten 20 Minuten bereits deutlich abgeschüttelt. „Dass wir zu stark sind, hat man relativ früh gemerkt“, sagte Klucken, der sein höherklassig erfahrenes Quartett Mitte des ersten Viertels sprengte. Der Coach hatte letztlich ein Luxusproblem und konnte es sich erlauben, Spieler wie Center André Guder komplett zu schonen.

Die Gäste, die mit nur sieben Akteuren angereist waren, konnten nicht mithalten. Als die Gastgeber direkt nach der Pause ihre schwächste Phase hatten, kamen sie noch einmal heran, wirklich gefährden konnten sie die Weyher aber nicht. Dafür spielte der bereits feststehende Vizemeister, der nach Punkten noch mit Titelträger BTS Neustadt III gleichziehen kann, letztlich zu souverän auf. Mit Dennis Kruslin (10 Punkte), Florian Hollmann (11), Jonathan Kaiser (17), Jonathan Schmedemann (19) und Maik Lindemann (20) trafen gleich fünf Akteure zweistellig. Das war zu viel für den TSV, der mit Michael Schäfer, der auf 22 Punkte kam, immerhin den besten Scorer der gesamten Partie stellte. Für Weyhe endet die Saison am Sonnabend mit dem Heimspiel gegen die BSG Bremerhaven IV (17 Uhr).

SC Weyhe: Backhaus (4 Punkte), Eichmann (4), Hartmann (2), Hollmann (11), Kaiser (17/2 Dreier), M. Klucken (7/1), Kovac (3/1), Kruslin (10), Lindemann (20), Schmedemann (19/2).