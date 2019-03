André Guder und sein SC Weyhe feierten bei Schlusslicht Bremen 1860 III einen deutlichen Sieg. (Jonas Kako)

Das Spiel gegen den Tabellenletzten Bremen 1860 III war für die Bezirksliga-Basketballer des SC Weyhe eine klare Sache: Mit einem deutlichen 114:44 (62:24)-Erfolg festigte das Team um SCW-Coach Jonas Klucken den zweiten Rang, auch weil der TSV Osterholz-Tenever gegen die BSG Bremerhaven IV verlor. Der FTSV Jahn Brinkum kassierte gegen die Drittvertretung des VfL Stade dagegen eine 64:88 (27:46)-Niederlage.

Bremen 1860 III - SC Weyhe 44:114 (24:62). Mit so einem Ergebnis hatten die Weyher dann doch nicht gerechnet. Der Sieg gegen den Tabellenletzten war zwar eingeplant, „dennoch waren wir verwundert. Wir hätten gedacht, dass sie stärker sind“, sagte SCW-Spieler Jörg Hartmann, der den verhinderten Jonas Klucken vertrat. Einen Spieltag zuvor hatten nämlich die Bremer den damaligen Tabellendritten TSV Osterholz-Tenever geschlagen. Eine überaus starke Bremer Mannschaft sahen die Weyher bei ihrem Duell mit den 1860ern aber nicht. Stattdessen gaben die Gäste richtig Gas und erspielten sich im ersten Viertel einen komfortablen 30:16-Vorsprung. „In fünf Minuten haben die Bremer nur drei Körbe geworfen“, verdeutlichte Hartmann noch einmal die schwache Chancenverwertung der Gastgeber. Danach ließen es auch die Weyher etwas ruhiger angehen, blieben aber weiterhin konzentriert und lagen zur Pause bereits mit 62:24 vorn. Eine Änderung des Spielverlaufs war auch im zweiten Abschnitt nicht zu sehen, sodass der SCW einiges ausprobierte. „Wir haben von der Zonen-Verteidigung auf Manndeckung umgestellt und unsere Topscorer Maik und Jonathan (Lindemann und Schmedemann Anm. d. Red.) rausgelassen, damit die anderen mehr Spielzeit bekommen“, berichtete Hartmann. In der Verteidigung hielten sich die Weyher zwar etwas zurück, „dennoch waren wir den Bremern in allen Belangen überlegen“, betonte der Ersatz-Coach. Bremens Topscorer Dennis Niemax nahmen die Weyher aus dem Spiel. „Gegen uns hat er nur 13 Punkte erzielt. Normalerweise macht er viel mehr.“

Mit diesem Sieg und der Niederlage Osterholz-Tenevers ist der Vizemeistertitel den Weyhern so gut wie sicher, aber ihnen stehen noch drei Spiele bevor. Hartmann gab sich zuversichtlich: „Wir müssten schon alle Spiele verlieren, um uns das wegnehmen zu lassen. Ich glaube, dass das nicht passieren wird."

SC Weyhe: Lindemann (20 Punkte), Hollmann (18), Schmedemann (15/1 Dreier), Herzner (13/1), Omerovic (13), Kruslin (10), Guder (9), M. Klucken (8/2), Hartmann (6), Backhaus (2)

VfL Stade III - FTSV Jahn Brinkum 88:64 (46:27). FTSV-Coach Lothar Weyd wusste von vornherein, dass die Chancen für einen Sieg seines Teams eher gering waren. „Stade ist mit fünf ehemaligen Regionalligaspielern aufgelaufen. Das war eine eindeutige Sache“, stellte er klar. Doch im ersten Viertel war die vermutete Überlegenheit der Gastgeber kaum zu sehen. „Spielerisch waren wir schon auf Augenhöhe, leider hatten wir mit den Körben Pech“, bedauerte Weyd. 10:17 stand es im ersten Viertel aus Sicht der Gäste, die im weiteren Verlauf allerdings immer schwächer wurden. Stade zog bis zur Pause auf 46:27 davon. „Jeder Wurf war bei denen ein Treffer, während bei uns mal wieder nichts reinging“, monierte der FTSV-Coach, dessen Team nach Wiederanpfiff aber ein anderes und vor allem besseres Gesicht zeigte. „Nachdem wir auf Manndeckung umgestellt hatten, wurde das Spiel etwas ausgeglichener“, berichtete Weyd. Ein Herankommen an die Stader gab es aber dennoch nicht, sodass die Niederlage für den FTSV am Ende unvermeidlich war. „Selbst wenn sie noch irgendwie in Gefahr geraten wären, hätten sie mit Sicherheit einen drauf gelegt. Die haben definitiv nicht alles gegeben“, war sich Weyd sicher.

Enttäuscht über die Niederlage war er aber nicht, denn er konnt seinem Team keinen Vorwurf machen: „Die Jungs haben heute eine super Moral an den Tag gelegt.“ Im kommenden Spiel gegen den TSV Osterholz-Tenever rechnet der FTSV-Trainer mit einer ähnlich schwierigen Aufgabe für seine junge Mannschaft. „Ich habe mir die Begegnung zwischen OT und Bremerhaven angeschaut. Allerdings sind sie mit einer Rumpftruppe angetreten. Deswegen hat dieses Spiel für mich auch keine Aussagekraft“, sagte Weyd.

FTSV Jahn Brinkum: Boyce (19), Karwelies (18), Bielski (15), Schmidt (7), Schön (3), Kattau (2), Weyd