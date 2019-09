Weyhe. Eine optimale Vorbereitung sieht definitiv anders aus. Weil die Sporthallen wegen der Sommerferien eine lange Zeit geschlossen waren, konnten die Basketballer des SC Weyhe erst Mitte August mit den ersten Trainingseinheiten beginnen. Hinzu kommt, dass einige Akteure verletzungsbedingt noch nicht mitwirken können. „Das ist alles eher suboptimal abgelaufen“, beschreibt Weyhes Trainer Jonas Klucken die Vorbereitung auf die neue Bezirksoberliga-Saison.

Außerdem waren mehrere Testspiele angesetzt, allerdings fand nur eines statt. Immerhin sprang ein Sieg dabei heraus. Gegen den Oberligisten aus Delmenhorst setzte sich der SC Weyhe mit zwei Punkten Vorsprung durch. „Den Sieg darf man jetzt aber auch nicht zu hoch bewerten. Schließlich haben beide Mannschaften auch sehr viel ausprobiert“, meint Klucken.

Am Kader seines Teams hat sich nur wenig verändert. Der Stamm ist zusammengeblieben, und mit Erkan Sahbaz und Thore Logan Boyce wurden zwei neue Spieler verpflichtet. Sahbaz war bereits in der 2. Regionalliga aktiv und soll beim SC Weyhe die Rolle als Point Guard einnehmen. Boyce ist kein Unbekannter im Verbreitungsgebiet. Der 18-Jährige war zuletzt für den FTSV Jahn Brinkum am Ball. „Ich denke, dass wir einen ordentlichen Kader zusammen haben“, betont Klucken, der dennoch auf der Suche nach einem zweiten Center ist. „Bislang haben wir erst einen Center im Kader. Daher wollen wir noch einen weiteren verpflichten.“ Somit befinden sich zurzeit elf Spieler im Aufgebot, mit denen sich der Coach auf folgendes Saisonziel geeinigt hat: „Einen Mittelfeldplatz traue ich uns auf jeden Fall zu, das Potenzial dafür ist vorhanden.“ Dennoch betont er auch: „Unsere Leistungsträger dürfen nicht ausfallen. Damit steht und fällt unser ganzes Spiel.“

An diesem Sonnabend beginnt dann das Abenteuer Bezirksoberliga für den Aufsteiger. Der SC Weyhe misst sich um 18 Uhr in eigener Halle mit dem Bremer TV Friesen. „Über den aktuellen Kader habe ich leider keine Informationen“, so Klucken über den ersten Kontrahenten. „Aber darüber mache ich mir auch nur wenig Gedanken. Denn der Gegner soll sich schließlich nach uns richten.“ Selbstbewusste Worte für einen Aufsteiger.