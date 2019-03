Leitete den Sieg der Weyher Fußballfrauen mit ihrem Führungstreffer ein: Catharina Stelljes. (UDO MEISSNER)

Bremen. Mit einem 3:0 (0:0)-Erfolg beim TS Woltmershausen haben die Verbandsliga-Fußballerinnen des SC Weyhe ihren kleinen Abwärtstrend nach der Winterpause gestoppt. Insbesondere in den ersten 45 Minuten tat sich das von Torsten Döpke und Danny Lumpe trainierte Team allerdings schwer. „Der Spielverlauf war eigentlich wie erwartet“, erklärte Döpke im Anschluss an die Partie, „Woltmershausen hat mit drei Sechsern vor der Viererkette sehr defensiv und körperbetont agiert, da hätten wir noch stärker über die Flügel kommen müssen.“ Das gelang zunächst nur sporadisch.

Die Weyherinnen verzeichneten zwar den deutlich höheren Ballbesitzanteil, ließen die Kugel auch ruhig durch die eigenen Reihen laufen, Tempowechsel, um die gegnerischen Ketten auseinanderzureißen, blieben jedoch wie echte Torchancen Mangelware. Ein früher Treffer zu Beginn der zweiten Halbzeit gab dem Spiel die entscheidende Wendung: Nach einer Balleroberung in der eigenen Hälfte schickte Julia Frank mit einem langen Pass über die erste Abwehrreihe der Gastgeberinnen hinweg Catharina Stelljes auf die Reise. Die schnelle Stürmerin zog das Tempo an, ließ sich nicht mehr einfangen und lupfte das Leder über TS-Keeperin Mareike Lenz hinweg in die Maschen zum 1:0 (46.). Die Führung brachte mehr Sicherheit in den Spielaufbau der Gäste, doch mangelte es noch an Kreativität im Mittelfeld, um aus der Überlegenheit Kapital zu schlagen.

Bis kurz vor Schluss mussten die Gäste zittern, dann fasste sich Tabea Heinemann (89.) ein Herz und zog aus der zweiten Reihe einfach mal ab. Zur Überraschung der TS-Schlussfrau senkte sich der Ball wie ein Stein und schlug zum 2:0 im Kasten ein. Auf kuriose Weise fiel in der Nachspielzeit sogar das 3:0. Süeda Caliskan (90.+3) schickte einen Eckball auf eine derart eigenwillige Flugkurve, dass Mareike Lenz das Leder nur unglücklich ins eigene Netz abfälschen konnte. „Wichtig war“, zog Döpke erleichtert ein Fazit, „dass wir uns hier nicht den Schneid haben abkaufen lassen und die drei Punkte mitnehmen dürfen.“

Weitere Informationen

Verbandsliga Bremen Frauen

TS Woltmershausen – SC Weyhe 0:3 (0:0)

SC Weyhe: Daneke – Sparkuhl, Frank, Mohren (37. Pätzoldt), Stelljes, Nonnast, Caliskan, Heinemann, Manns, Hellmuth, Lehmann



Tore: 0:1 Catharina Stelljes (46.), 0:2 Tabea Heinemann (89.), 0:3 Süeda Caliskan (90. + 3) LAL