Torhüterin Milena Daneke und ihr SC Weyhe feierten gegen die Zweitvertretung des ATS Buntentor einen 3:1-Erfolg. (Thorin Mentrup)

Trotz erneut großer Personalsorgen haben die Frauen des SC Weyhe in der Verbandsliga Bremen beim ATS Buntentor II mit 3:1 (0:0) gewonnen. „Morgens um 4.58 Uhr kam noch die krankheitsbedingte Absage von Catharina Stelljes, da waren wir nur noch zu elft“, gab SC-Coach Torsten Döpke nach dem Abpfiff Einblicke in die unerfreulicheren Momente des Trainerlebens, lobte aber sofort den Teamgeist: „Heute ist eine für die andere gelaufen, das war eine tolle Mannschaftsleistung, nur so kann man die Ausfälle kompensieren.“ So und mit den drei ins kalte Verbandsligawasser geworfenen B-Juniorinnen Alia Bormann, Annika Schindler und Monia Stelter, die sich für höhere Aufgaben empfahlen.

Nach zäher erster Halbzeit, in der Buntentor mit leidenschaftlicher Abwehrarbeit der spielerischen Überlegenheit Weyhes trotzte, nahm die Partie ab der 60. Minute ordentlich Fahrt auf. Emelie Manns nutzte einen Augenblick der Unordnung in der Defensive der Gastgeberinnen, passte das Leder in die Schnittstelle zu Tabea Heinemann (60.), die mit hohem Tempo in den Strafraum ging, rechts an der Torfrau vorbeizog und die Führung erzielte. Buntentor ließ sich vom Rückstand zunächst nicht beeindrucken und schlug nur drei Minuten später zurück. Nach schulbuchmäßigem Angriff bis zur Grundlinie und folgendem Pass in den Rückraum, konnte Milena Daneke im SC-Kasten den ersten Abschluss zwar parieren, Merve Alkan (63.) stand im Anschluss jedoch völlig frei vor dem Tor und besorgte den Ausgleich.

Schlag auf Schlag ging es wieder auf der anderen Seite weiter. Weyhes Kapitänin Süeda Caliskan eroberte den Ball im Mittelfeld, wurde nicht angegriffen und zog aus 20 Metern kurzerhand ab. Die Kugel senkte sich über die hinter der zu weit vor ihrem Kasten stehenden Torhüterin Frida Töben in die Maschen – das 2:1. Ein wenig Glück verhalf den Gästen kurz darauf zum vorentscheidenden 3:1 (71.). Süeda Caliskan hatte den Ball im Mittelfeld abgefangen und Josina Nonnast auf die Reise geschickt. Die Stürmerin ließ sich zwar nach rechts abdrängen, versuchte es dennoch aus spitzem Winkel und traf den Pfosten, von dem das Spielgerät gegen die Torhüterin und von dort ins Netz prallte. Weyhes Trainer-Team Torsten Döpke/Danny Lumpe setzt nun auf eine zweiwöchige Spielpause, in der Rekonvaleszenten wie Rieke Sparkuhl, Catharina Stelljes oder Sarah-May Evers wieder in den Kader zurückkehren. Schließlich gilt es, zumindest Tabellenplatz drei zu verteidigen.

Weitere Informationen

ATS Buntentor II – SC Weyhe 1:3 (0:0)

SC Weyhe: Daneke – Ludes, Frank, Bormann, Nonnast, Caliskan, Heinemann, Manns, Schindler, Stelter, Hellmuth

Tore: 0:1 Tabea Heinemann (60.), 1:1 Merve Alkan (63.), 1:2 Süeda Caliskan (67.), 1:3 Josina Nonnast (71.) LAL