Weyhes Florian Hollmann (am Ball) erzielte bei seinem Debüt 17 Punkte. (Jonas Kako)

Weyhe/Brinkum. Die Basketballer des SC Weyhe haben die Generalprobe für das Bezirksliga-Derby beim FTSV Jahn Brinkum am kommenden Sonntag gemeistert: Sie hatten mit der BSG Blumenthal/Schwanewede beim 124:61 (65:23)-Erfolg überhaupt keine Mühe. Der FTSV Jahn Brinkum dagegen vergab gegen die BSG Bremerhaven IV eine Halbzeitführung und musste sich am Ende knapp mit 63:66 geschlagen geben.

SC Weyhe - BSG Blumenthal/Schwanewede 124:61 (65:23). „Es war ein guter Gegner, um wieder reinzukommen“, fand Weyhes Maik Lindemann. Ein wirklicher Prüfstein war die Gästemannschaft nicht. Zu groß waren die Unterschiede zwischen beiden Teams: Die Weyher waren Blumenthal/Schwanewede in allen Belangen überlegen, vor allem körperlich und spielerisch. Dementsprechend früh setzten sich die Gastgeber ab und zogen über ein 7:3 noch im ersten Viertel dank eines 22:0-Laufs auf 29:3 davon. Es war früh klar, dass die Weyher gegen das Kellerkind, das die neunte Niederlage im zehnten Spiel kassierte, den angepeilten Heimsieg sicher unter Dach und Fach bringen würden. Die deutlich älteren Gastgeber liefen bereits in der Anfangsphase ein Fastbreak nach dem anderen. Vor allem Topscorer Jonathan Schmedemann, der insgesamt 39 Punkte zum Sieg beisteuerte, war kaum zu bremsen.

SCW-Trainer Jonas Klucken wechselte fleißig durch und ermöglichte allen Akteuren ausreichend Einsatzzeit. Eine tragende Rolle kam auch Florian Hollmann zu: Der Neuzugang, wie viele seiner Nebenmänner höherklassig erfahren, erwies sich im Aufbau als verlängerter Arm des Coaches. „Einen Spieler wie Florian hat man immer gern in seinem Team“, wusste Klucken. Das Fehlen von Jonathan Kaiser (doppelter Bänderriss) fiel nicht ins Gewicht. Die Gäste ließen sich zwar zu keinem Zeitpunkt hängen und hatten im ersten Durchgang das eine oder andere Mal auch etwas Pech, konnten Weyhe aber nie wirklich gefährden. Dem Spiel der Gastgeber fehlte vor allem nach der Pause das eine oder andere Mal die letzte Konsequenz, „aber das ist bei einer deutlichen Führung normal“, wusste Klucken. Hollmann machte rund fünf Minuten vor dem Ende die 100 Punkte voll. 24 weitere Zähler folgten bis zur Schlusssirene. Am Ende hatte jeder Weyher gepunktet.

SC Weyhe: Backhaus (2 Punkte), Eichmann (7), Guder (11), Hartmann (8), Hoffmann (5), Hollmann (17), Kovac (7), Kruslin (8), Lindemann (20), Schmedemann (39/1 Dreier).

FTSV Jahn Brinkum - BSG Bremerhaven IV 63:66 (31:25). Die Enttäuschung war Lothar Weyd, Trainer des FTSV Jahn Brinkum, anzuhören: „Wir sind gut gestartet und hatten den Gegner im Griff. Am Ende fehlte uns einfach die Erfahrung“, begründete der Coach die knappe Niederlage gegen die BSG Bremerhaven IV. Mit Patrick Weber und Topscorer Thore Logan Boyce fehlten den Brinkumern zwei wichtige Spieler, doch zu Beginn der Partie sah es nicht danach aus, als würde das dem FTSV schaden. „Wir haben wirklich gut gespielt und zwischenzeitlich sogar mit 13 Punkten geführt. Danach haben die Gegner eine Auszeit genommen“, berichtete der FTSV-Coach, der seine Schützlinge während der Pause noch mal motivierte. Allerdings ließen sie immer weiter nach, sodass der Vorsprung zur Halbzeit auf sechs Punkte geschrumpft war (31:25).

Im weiteren Verlauf wurde es nicht besser, und die BSG kam weiter heran. „Nach der Halbzeit schienen die Bremerhavener wie ausgewechselt. Sie haben unseren Lauf immer wieder unterbrochen“, schilderte Weyd, dessen Team im dritten Viertel beim 47:49 erstmals hinten lag. „Danach habe ich den Jungs gesagt, dass wir nun die sein müssen, die die Punkte machen.“ Doch dann folgten zwei Dreier der Gäste, was zur Folge hatte, dass die Brinkumer nicht mehr zurück ins Spiel fanden. „Die Jungs waren danach total verunsichert“, sagte Weyd, dessen Mannschaft am Ende eine unglückliche und knappe 63:66-Niederlage hinnehmen musste. „Den Jungs kann ich keinen Vorwurf machen. Sie haben bis zum Schluss gekämpft und kaum Fehler gemacht. Leider hat es am Ende einfach nicht gereicht“, sagte Lothar Weyd.

FTSV Jahn Brinkum: Blume (14), Brudna (5), Hellmuth (8), Karwelies (4), Kattau (8), Kleps (2), Roth (12), Schmidt (7), Schön (3), Noah Weyd.