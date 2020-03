Nicht zu stoppen war Weyhes Jonathan Kaiser. 44 der 90 Punkte des SC gingen auf sein Konto. Er profitierte dabei auch von einer starken Teamleistung. (Karsten Klama)

Weyhe. Die Suche nach dem Matchwinner, sie fiel dieses Mal aus nach dem Spiel der Bezirksoberliga-Basketballer des SC Weyhe. Nach dem 90:80 (38:34)-Erfolg über Bremen 1860 II reichte ein Blick in die Statistik vollkommen aus, um herauszufinden, wer dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt hatte: Jonathan Kaiser. Er steuerte satte 44 Punkte und damit fast die Hälfte aller Zähler seines Teams zum Coup der Gastgeber bei.

Als reinen Triumph Kaisers wollte SCW-Coach Maik Lindemann den Sieg über den Tabellenzweiten, der zuvor lediglich gegen Klassenprimus Bierden-Bassen-Achim verloren hatte, allerdings nicht verstanden wissen. Das wäre den anderen sechs Akteuren nicht gerecht geworden. „Jeder hat seine Rolle bei uns, und nicht jeder kann die Punkte machen. Joni (der Spitzname Kaisers, Anm. d. Red.) kann nur so stark spielen, wenn alle anderen ihre Rolle so gut ausfüllen wie jetzt gegen 1860. Wenn wir stark rebounden, wenn wir gut verteidigen und wenn wir uns auf dem Feld und von außen unterstützen“, sah Lindemann, der derzeit verletzt pausieren muss und deshalb als Trainer an der Seitenlinie steht, einen insgesamt ganz starken Auftritt der Weyher Rumpfmannschaft. Nur sieben Spieler zählte das Aufgebot, darunter Thomas Herzner, der wie Thore Boyce direkt zuvor in der zweitem Mannschaft gespielt hatte. Und ausgerechnet dann wartete mit den 1860ern eines der körperlich stärksten Teams. Die Erfolgsaussichten schienen allzu gering zu sein. „Umso schöner war es dann, dass wir tatsächlich gewonnen haben“, freute sich Lindemann.

Kräftezehrend, aber erfolgreich

Der SCW lieferte eine blitzsaubere Leistung ab, spielte sogar 38 der 40 Minuten eine Mann-Mann-Verteidigung. Wenn die Gäste versuchten, ihre körperliche Überlegenheit unter dem Korb auszuspielen und in die Tiefe passten, dann doppelten die Gastgeber die Center. Eine enorm kräftezehrende Spielweise, die aber entscheidend für den Erfolg war. Weyhe entnervte die Bremer, die mit zehn Akteuren wesentlich mehr personelle Möglichkeiten hatten. Am Ende hatten aber auch gleich vier Spieler fünf Fouls gesammelt und mussten die Partie vorzeitig beenden. Durchaus ein Zeichen dafür, wie hoch das Frustrationslevel war. Weil auf Weyher Seite Thore Boyce und André Guder frühzeitig des Feldes verwiesen wurden, spielten die Gastgeber die Partie zu fünft zu Ende, hatten also gar keine Wechselmöglichkeit mehr. „In dieser Phase haben wir Bremen dann eher laufen lassen, als ein weiteres Foul zu riskieren“, erklärte Lindemann.

Er ordnete den Erfolg auch als eine Folge des fleißigen Trainings ein. „Wir haben in den vergangenen zwei, drei Wochen sehr hart an den Grundlagen gearbeitet“, verriet er. Das gesamte Team habe dabei gut mitgezogen und ernte jetzt die Früchte der harten Arbeit. Gegen Bremen zeigten die Weyher nun eines ihrer besten Saisonspiele. Gegen die favorisierten Gäste gewannen sie jedes einzelne Viertel, auch das war ein Beleg dafür, dass der Sieg alles andere als unverdient war. „Den Schwung wollen wir jetzt auch in die letzten beiden Saisonspiele mitnehmen“, blickte Lindemann auf noch zwei Begegnungen in eigener Halle voraus. Treten die Weyher, die momentan Rang vier belegen, genauso geschlossen auf wie gegen die 1860-Reserve, muss ihnen jedenfalls nicht bange sein.

SC Weyhe: Boyce (20 Punkte/4 Dreier), Guder (6), Herzner, Kaiser (44/5), Kovac, Kruslin (18/1), Schmedemann (2).