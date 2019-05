Eduard Scharf (Mitte) spielte jahrelang für den SV Atlas Delmenhorst. Ab Sommer wird er Trainer beim TuS Sudweyhe II. (Ingo Möllers)

Der TuS Sudweyhe hat nach intensiver Suche einen Trainer für seine zweite Fußballherrenmannschaft gefunden. Wie Pressewart Karsten Galipp mitteilt, wird zur kommenden Saison Eduard Scharf die Geschicke des Kreisligisten leiten. Der 34-Jährige wird damit Nachfolger von Arne Janßen und Henrik Schmidt, die nach fünf Jahren als verantwortliche Trainer des TuS zum Saisonende aufhören werden.

Eduard Scharf, der in Thedinghausen wohnt, war zuletzt beim SV Atlas Delmenhorst als Spielertrainer der zweiten Herrenmannschaft in der Kreisliga IV Oldenburg-Land/Delmenhorst sowie als Spielbeobachter der ersten Mannschaft in der Oberliga tätig. Für den SVA schnürte er auch selbst noch die Fußballschuhe, unter anderem war er aber auch für den VfB Oldenburg am Ball. „Das Konzept, das Eduard Scharf in den Gesprächen anlässlich der Trainersuche vorgelegt hat, hat uns sofort zu einhundert Prozent überzeugt. Wir sind uns sicher, dass er die gute Arbeit von Arne und Henrik erfolgreich fortführen wird“, zeigt sich Sudweyhes Fußball-Spartenleiter Holger Siemer von dem neuen Trainer begeistert.

Eduard Scharf freut sich nach Angaben des TuS auf seine neue Aufgabe in Sudweyhe. „Ich komme in einen gut geführten Verein mit einer tollen Sportanlage und vielen engagierten Helfern. Ich treffe auf eine junge, ambitionierte Mannschaft, die super intakt ist und in der viele Eigengewächse spielen“, wird er in der Pressemitteilung des Vereins zitiert. „Alle Spieler des jetzigen Kaders haben dem Verein bereits vor der Bekanntgabe des neuen Trainers ihre Zusage für die nächste Saison gegeben. Dies zeigt, welch eine tolle Kameradschaft in Sudweyhe herrscht“, weiß Spartenleiter Holger Siemer zu berichten.