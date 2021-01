Ole Scharf wechselt vom TSV Bassum zum TuS Sudweyhe. (Braunschädel)

Auf dem Transfermarkt ist es ruhig. Darüber wundern sich die Fußballer der Region nicht. Viele Gründe, den Klub zu verlassen, gibt es schließlich nicht. Eine richtige Saison hat noch gar nicht stattgefunden. Wer neu gekommen ist, der weiß noch gar nicht so recht, was er an seinem neuen Klub hat. Es blieb kaum Zeit für eine volle Integration. Und wer seinem Verein bereits länger treu ist, dürfte in ein paar Monaten des gemeinsamen Sporttreibens wenig gefunden haben, was ihn zu einer Luftveränderung bewegen würde. Einen Wechsel mit Blick auf die kommende Saison hat der TuS Sudweyhe dennoch bereits unter Dach und Fach gebracht. Er verstärkt sich in der Offensive: Ole Scharf kommt vom Bezirksligarivalen TSV Bassum.

Ein Fremder ist Scharf beim TuS nicht. In der Jugendabteilung lief er bereits für die Grün-Weißen auf, durfte als B-Jugendlicher sogar bei den A-Junioren sein Können zeigen. Das Talent des heute 19-Jährigen war damals bereits unbestritten. Der Linksfuß war Teil des Talentteams des SV Werder Bremen und hatte sein Glück auch bei Hannover 96 gesucht. In der C-Jugend lief der Linksfuß für den SC Twistringen auf, es folgten der TuS Sudweyhe und danach Stationen beim TSV Havelse, beim BV Cloppenburg, erneut Sudweyhe und eben der TSV Bassum. Dort entwickelte sich Scharf, noch immer im A-Jugendalter, schnell zum Stammspieler in der Bezirkslga-Elf der Lindenstädter: 17 Spiele bestritt er in der vergangenen Saison und war mit zehn Toren der beste Torschütze seines Teams. In der derzeit unterbrochenen Spielzeit stehen zwei Tore in sieben Begegnungen in seiner persönlichen Bilanz. Einen seiner beiden Treffer erzielte er beim 1:1-Unentschieden zwischen seinem TSV und den Sudweyhern im vergangenen Oktober.

Scharf passt ins System

Damals habe man bereits miteinander gesprochen, erinnert sich Benjamin Jacobeit, der die Sudweyher gemeinsam mit Sven Helms trainiert. Denn der Erzieher hat nicht nur sportlich Anknüpfungspunkte an Sudweyhe. Er lebt auch in Weyhe. Der TuS liegt also im wahrsten Sinne des Wortes nahe für Scharf, der sich von seinen Teamkollegen in Bassum bereits verabschiedet hat – wenn auch erst einmal nur virtuell.

Jacobeit glaubt, dass Scharf auch von der Spielweise her gut nach Sudweyhe passen wird. „Mit seiner Schnelligkeit, mit seinem linken Fuß und seinem Ehrgeiz bringt er viel mit. Ole ist für uns ein Spieler, der mit seiner individuellen Klasse den Unterschied machen kann.“ Insbesondere mit seinen tiefen Läufen könne der 19-Jährige dem TuS helfen. Scharf kann sowohl in der Spitze als auch auf der Außenbahn spielen. Wo er zum Zug kommen werde, das sei letztlich systemabhängig, erklärt Jacobeit.

Sicher ist dagegen, dass sich offensiv im Sommer in Sachen externe Zugänge nichts mehr tun soll in Sudweyhe. Schließlich ist der Kader bereits sehr gut und breit aufgestellt. Die Bassumer verlieren dagegen einen jungen und talentierten Angreifer.