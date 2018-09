Junge Talente und ihr Coach: Anta Dzene (von links), Carla Marie Coester, Femke Stelljes und Frank Göbel. (Jonas Kako)

Syke-Okel. Auf dem Grün des Golfclubs Syke muss es ganz schnell gehen: Anta Dzene, Carla Marie Coester und Femke Stelljes haben die Schläger zur Seite gelegt. Beim Spiel, das Trainer Frank Göbel für sie vorbereitet hat, brauchen sie sie auch nicht. Es kommt vielmehr auf die Beinarbeit an. Möglichst schnell muss das Trio Golfbälle in einen Ballkorb bringen. Viele kurze Sprints vom Loch zum Korb und zurück sind dafür nötig. Das ist nicht nur eine Kraft-, sondern auch eine Konditionsfrage. Im Golfsport kommt es auf viele Facetten an, oder wie es Birte Stelljes vom Golfclub ausdrückt: "Man muss nicht nur einfach den Schläger gegen den Ball hauen. Man muss diszipliniert sein, lernen sich zu konzentrieren und sich zu fokussieren und einen vernünftigen Umgang miteinander pflegen", erklärt Stelljes, dass sowohl der Kopf als auch das Miteinander eine Rolle spielen.

Golf und miteinander – das passt doch nicht, mag nun der eine oder andere denken, der Einzelkämpfer wie etwa Tiger Woods vor Augen hat. Doch es gibt auch die andere Seite: Der Golfclub Syke etwa hat 14 Mannschaften bei den Erwachsenen und zwei bei den Jugendlichen. Die Mädchenmannschaft der Altersklasse 14 um Carla Marie Coester, Lenja Lück, Femke Stelljes, Sophie Grillmayer und Annika Nowak hat gerade bei den Landesmannschaftsmeisterschaften in Bad Bederkesa den vierten Platz belegt. Für den Golfclub, dessen meiste Mitglieder übrigens nicht aus Syke, sondern aus dem Raum Weyhe/Dreye kommen, ein echter Erfolg. Schließlich haben andere Vereine ein größeres Einzugsgebiet. Der Sieger etwa kam aus Braunschweig, den zweiten Rang belegte der Club zur Vahr aus Bremen. Mit diesen Teams misst sich nun der Syker Nachwuchs. Stelljes weiß, dass das keine Selbstverständlichkeit ist: "Es ist bestimmt fünf Jahre her, dass wieder eine Mädchenmannschaft angetreten ist." Es sei schwierig, Mädchen zu finden, die zusätzlich zur Schule und meist noch mindestens einer weiteren Sportart auch im Golf so ehrgeizig sind, es nach oben schaffen zu wollen. "Das ist schon ein hoher Aufwand, den sie betreiben müssen." Da sind Spiele, wie sie Göbel mit Anta, Carla Marie und Femke wie oben beschrieben spielt, nur ein kleiner Teilaspekt des Trainings. Es geht natürlich auch um das Golf-Einmaleins. Die letzten Minuten der Einheit verbringt das Team auf der Driving Range und übt den Abschlag.

Jedes der rund 160 jugendlichen Golfclub-Mitglieder kann für sich selbst entscheiden, wie stark es gefördert werden will. Es gibt neun Gruppen, darunter welche für die ganz jungen Golfer, aber auch drei Fördergruppen. Besonders in letzteren Gruppen wird hart gearbeitet: Zweimal in der Woche stehen die Nachwuchsgolfer auf dem Grün, dazu kommen Athletikeinheiten, die vor allem im Winter stattfinden. Hier rückt wieder der konditionelle Aspekt in den Fokus. "Eine Neun-Loch-Runde dauert rund 90 Minuten und dabei legt man einige Kilometer zurück", weiß York Stolte, Clubmanager des Golfclubs. Eine 18-Loch-Runde sei besonders körperliche und mentale Ausdauer gefragt. Stolte weiß um die besondere Situation, den Sport in einer Mannschaft zu betreiben. "Jeder muss dabei auch für die anderen Verantwortung übernehmen. Das ist eine ganz andere Situation. Außerdem sorgen die Mannschaftswettbewerbe dafür, dass sich jeder noch mehr mit dem Club identifiziert. Das verstärkt die Bindung." Nicht nur bei den Landesmannschaftsmeisterschaften können sich die Nachwuchsgolfer als Mannschaft versuchen, sondern unter anderem auch bei Turnierformaten wie dem Jugendcup Bremen und Umzu oder der Jugendliga Nord, die der Syker Arne Rehder ins Leben gerufen hat.

Für die Jugend wird im Golfsport also einiges getan. "Das ist wichtig", sagt Stolte, "weil wir uns mit vielen anderen Sportarten und den Freizeitaktivitäten messen müssen." Darüber hinaus gebe es Vorbehalte gegenüber dem Sport, der noch immer für elitär gehalten werde. Zu Unrecht, findet der Clubmanager. Auf der Anlage in Syke träfen sich unterschiedlichste Charaktere. Der monatliche Beitrag von 55 Euro sei angesichts der ganzjährigen und vor allem zeitunabhängigen Möglichkeit, dem Sport nachzugehen, der steten Pflege der Anlage und der Chance, sich spielerisch fit zu halten, angemessen. Darüber hinaus könne Golf generationen- und spielstärkenübergreifend gespielt werden. Dank der Zählweise sei immer eine Vergleichsmöglichkeit gegeben.

Auch weil Golfplätze wie der in Okel nie oder nur ganz selten in direkter Wohngegend zu finden sind und die Eltern häufig Fahrdienste verrichten müssen, müssen sich die Clubs zu helfen wissen. Dem Golfclub Syke gelingt das ganz gut. Die Mitgliederzahl liegt laut Stolte stabil bei rund 1400, auch dank Schnupperkursen, die regelmäßig stattfinden, oder Aktionen, bei denen die Clubmitglieder zum Beispiel ihre besten Freunde mitbringen dürfen. "Jeder, der schon mal auf dem Golfplatz war, wird sich positiv erinnern", ist Stolte überzeugt. Junge Spielerinnen und Spieler seien die beste Möglichkeit, die Hemmschwellen abzubauen. Erfolgreiche Auftritte bei Meisterschaften sind da ein passender Mosaikstein.