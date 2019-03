Stuhr. Nichts zu holen gab es für die Bezirksligafußballer der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst im Heimspiel gegen den TSV Mühlenfeld. Nach 90 Minuten nahmen die Gäste einen klaren 4:1 (2:1)-Sieg mit auf die Heimreise. „Der Sieg geht auch in der Höhe absolut in Ordnung. Heute hat eindeutig das bessere Team gewonnen. Mühlenfeld war einfach wesentlich wacher und bissiger“, erkannte TSG-Trainer Andre Schmitz nach der Partie neidlos an.

Viel schlimmer hätte der Start in die Partie für seine Mannschaft kaum verlaufen können. Schon nach drei Minuten unterlief den Platzherren im Aufbauspiel ein folgenschwerer Ballverlust. Die Gäste schalteten schnell um und vollendeten durch Patrick Mesenbring zum frühen 0:1 (3.).

Gegen den optisch überlegenen TSV Mühlenfeld kämpften sich die Gastgeber nach und nach besser in die Partie. „Fußballerisch war es heute sehr dünn, aber zumindest der Einsatz stimmte in dieser Phase“, sagte Andre Schmitz und sah kurze Zeit später die Belohnung in Form des Ausgleichstreffers. Einen langen Ball von Sebastian Kirchner verlängerte Raymund Maas in den Lauf von Fabian Öhlerking, der das Leder in der 26. Minute zum 1:1 ins Tor hob.

Das Aufbäumen der TSG bleibt aus

Inmitten der besten TSG-Phase trafen die Gäste ihren Kontrahenten ins Mark. Mit einem sehenswerten Treffer erzielte Mühlenfelds Domenique Kronberger noch vor dem Pausenpfiff die abermalige Führung (39.). „Aus meiner Sicht hätte der Schiedsrichter den Freistoß zuvor zurückpfeifen müssen. Hat er allerdings nicht und wir sind dann auch viel zu passiv“, monierte Andre Schmitz.

Nach dem Seitenwechsel blieb dann das Aufbäumen der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst aus. Im Gegenteil: Die Gäste nutzten durch Justin Wesley eine missglückte Befreiungsaktion nach einem Eckball zum 1:3 (60.). Zehn Minuten vor dem Ende der Partie erzielte Domenique Kronberger seinen zweiten Treffer und sorgte somit für den 4:1-Endstand und den verdienten Sieg des TSV Mühlenfeld.