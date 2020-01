Hannover. Mit einem Paukenschlag begann der sechste Spieltag der Korbball-Bundesliga Nord in Hannover: Überraschend war ein Gremium gekommen, um eine unangekündigte Korbfrauen-Messung durchzuführen. Nach wenigen Minuten folgte der erste Schock: Luisa Schlemm vom TuS Sudweyhe wurde als vier Millimeter zu groß gemessen. Auch Sarah Zieske vom TSV Barrien übertraf die Toleranzgrenze um zwei Millimeter. Beide sind damit bis zum Ende der Saison als Korbfrauen gesperrt, im Feld dürfen sie weiterspielen.

Die vor einigen Jahren eingeführte Regel besagt, dass Korbfrauen eine Körpergröße von maximal 1,76 Meter haben dürfen. Es gilt eine Messtoleranz von zwei Zentimetern. Mit 178,4 Zentimetern war Schlemm also zu groß. „Von der Messung zu diesem Zeitpunkt der Saison waren wir sehr überrascht. In der Bundesliga Süd finden diese wohl häufiger statt, bei uns hingegen schon länger nicht mehr. Daher waren wir uns wohl zu sicher“, rätselte Sudweyhes Trainerin Andrea Bothmer. „Hätten wir etwas geahnt, dann wären wir früher angereist und hätten uns darauf vorbereiten können.“ Gängige und erlaubte Methoden sind beispielsweise Laufen mit Gewichten oder wenig trinken, um so ein paar Millimeter kleiner zu sein als morgens direkt nach dem Aufstehen. Der Schock saß bei den Sudweyherinnen jedenfalls sehr tief. Kein Wunder, hatten sie sich für diese Saison doch so viel vorgenommen. Sie wollen sich für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren, die sie Anfang Mai selber ausrichten. Nach zwei Bronzemedaillen liebäugelten sie gerade mit Unterstützung der heimischen Fans mit einer anderen Medaillenfarbe. „Diese Träume sind jetzt erstmal ganz weit weg“, bedauert Bothmer. Die Verantwortung am Korb trägt nun die junge Emma Scibbe, die nach verletzungs- und krankheitsbedingtem Fehlen erst seit einigen Wochen wieder häufiger trainieren kann. Unter den Eindrücken der Geschehnisse war im Spiel gegen den TB Stöcken nichts zu holen (3:10). In der zweiten Partie war der Kampfgeist wieder geweckt und die Sudweyherinnen trotzten dem Oldenbroker TV ein 9:9 ab. Dennoch mussten sie ihre Tabellenführung an Findorff abgeben.

TSV Barrien – FC Gessel-Leerßen 3:8 (1:1). Auch das Schlusslicht TSV Barrien traf es hart: Stammkorbhüterin Sarah Zieske überschritt die zulässige Maximalgröße um zwei Millimeter. Somit werden die Barrierinen bis zum Saisonende mit Jasmin Jaentsch am Korb spielen. „Von diesem Schock haben wir uns jedoch nicht verunsichern lassen“, betonte Spielerin Fenna Alfke – im Gegenteil. „Jasmin hat am Korb heute eine unglaubliche Leistung gezeigt. Wir sind alle sehr stolz und froh, sie in unserer Mannschaft zu haben“, lobte Trainerin Anna Seevers nach dem Spiel. 16 Minuten lang ließ Jaentsch keinen Treffer zu. Es war eine ausgeglichene Leistung, die kompakt stehenden Deckungsreihen bereiteten dem Gegner große Probleme. „Leider konnten wir solch eine Leistung nicht konsequent bis zum Ende spielen. Auch unsere herausgespielten Chancen haben wir nicht genutzt“, bedauerte Alfke. Die Gesselerinnen waren derweil froh, nach vielen Ausfällen in den letzten Wochen eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen zu können. Bis zum 4:3 (28.) war die Partie ausgeglichen, ehe Trainerin Anja Brüning in einer Auszeit deutliche Worte fand. Diese zeigten Wirkung, denn danach setzte sich ihr Team dank einer guten Abwehrleistung um Korbfrau Hanne Brüning ab.

SG Findorff – TSV Heiligenrode 11:5 (6:1). Auch in Heiligenrode gab es einen Wechsel am Korb. Allerdings lag es nicht an einem Messergebnis, sondern Malin Kortkamp verletzte sich beim Aufwärmen und konnte nicht spielen. Samantha Pörschke übernahm ihren Job und machte ihre Sache gut. „Trotzdem gab es in den Anfangsminuten Unruhe wegen der kurzfristigen Umstellung“, verriet TSV-Spielerin Nadja Burgdorf. Das wussten die Findorferinnen auszunutzen und legten zur Pause bereits ein 6:1 vor. In der zweiten Halbzeit verhinderten Julia Martens Schnelligkeit und die Abwehrleistung einige Konterwürfe der Findorffer, zudem waren die Heiligenroder vorne etwas effektiver als zuvor.

TSV Heiligenrode – TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 5:11 (3:4). Die Anfangsphase war etwas turbulent, dennoch konnte der TSV durch eine gute Leistung von Pörschke mithalten. „In der zweiten Halbzeit fehlte uns aber das Vertrauen in unsere Würfe sowie die nötige Kraft, um die Körbe der TSG zu verhindern“, ärgerte sich Nadja Burgdorf. Die Seckenhauserinnen jubelten dagegen. „Wir sind sehr zufrieden. Wir haben uns vorgenommen, unser Spiel durchzuziehen, schnell nach vorne zu gehen und füreinander zu kämpfen. Das haben wir geschafft und darauf sind wir sehr stolz. Endlich konnten wir wieder punkten“, freute sich Mannschaftsführerin Anke Lisser.

FC Gessel-Leerßen – Oldenbroker TV 2:8 (2:4). Das Spiel gegen Barrien hatte Kraft gekostet, sowohl mental als auch körperlich. Nach einer guten ersten Halbzeit konnten die Gesselerinnen nichts mehr entgegensetzen. Gegen die starke Korbfrau des Gegners waren die Würfe zu unpräzise. Mit acht Gegentreffern von der zweitstärksten Offensive der Liga konnte man aber zufrieden sein. Viel wichtiger war der Sieg gegen Barrien, damit haben sich die Gesselerinnen ein Sieben-Punkte-Polster auf den letzten Platz erarbeitet.

TSG Seckenhausen-Fahrenhorst – TSV Barrien 11:6 (3:3). Beide Mannschaften lieferten ein schnelles Spiel, bei dem die Korbhüterinnen viele Chancen entschärften. Schlüssel zum Erfolg der TSG war die Geduld. „Auch beim Ausgleich haben wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen“, freute sich Kapitänin Anke Lisser. In der zweiten Halbzeit wirkten die Barrierinnen etwas ideen- und initiativlos im Angriff. „Es ist frustrierend, ohne Punkte nach Hause zu fahren, aber wir haben viel an uns gearbeitet und uns stetig gesteigert. Dass wir wieder in unser eigenes Tempospiel gefunden haben und ein kompakte Abwehr zeigen, ist besonders zu loben“, betonte Fenna Alfke.

Weitere Informationen

TSG Seckenhausen-Fahrenhorst: Pia Züdel (2), Luise Budig (3), Felicia Pereira (3), Jana Meiche (6), Tabea Ströhemann (2), Anke Lisser (1), Sarah Kienker (4), Mareike Rieckers, Lena Meyer (1)

FC Gessel-Leerßen: Hanne Brüning (1), Nicole Glatzel (2), Lina Schriefer (4), Marieke Brüning (1), Maylin Helms (1), Mailyn Rahm (1), Pauline Mundt, Bianca Barmbold

TuS Sudweyhe: Luisa Schlemm (4), Emma Scibbe, Julia Hoffmann, Sandra Nolte (3), Nina von Weyhe (1), Alina Ehlers (1), Carlotta Kehlenbeck, Lilia Slanitz (3)

TSV Heiligenrode: Jessica Pawlowski (4), Janina Rickmann (2), Nadja Burgdorf (2), Emma-Lee Ehlers (1), Charline Sündermann (1), Samantha Pörschke, Julia Martens, Jördis Detken

TSV Barrien: Fenna Alfke (1), Johanna Grünhagen, Jasmin Jaentsch (1), Lea Nullmeyer, Vanessa Priem (3), Kristin Rumpsfeld (3), Anna Seevers, Sarah Zieske (1) CLE