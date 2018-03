Gegen den Vizemeister TV Baden III machten die Twistringer Volleyballer mit einem 3:1 den Klassenerhalt perfekt (Jonas Kako)

Twistringen. Die zehnte Niederlage der Saison war die schönste: Trotz des 0:3 gegen den TV Verden haben die Volleyballer des SC Twistringen den Klassenerhalt in der Landesliga perfekt gemacht. Beim Doppelspieltag in eigener Halle reichte ihnen dafür ein 3:1-Sieg im ersten Spiel gegen den TV Baden III.

„Natürlich wollten wir die Saison nicht mit einer Niederlage beenden“, sagte Twistringens Teamsprecher Manuel Meyer, „aber man hat gemerkt, dass nach dem Sieg gegen Baden die Anspannung von uns abgefallen ist. Danach war es schwer, die Spannung noch einmal aufzubauen.“ Die Erleichterung im Lager des SCT war nach dem 3:1 über den Vizemeister riesengroß. Das von vielen befürchtete Zitterspiel gegen die Verdener blieb aus. „Das war ganz wichtig“, wusste Meyer, der mit seinen Teamkollegen noch den abschließenden Worten von Trainer Marcus Wilkens lauschte und sich mit ihnen noch einen Klassenerhalts-Bier gönnte. Am Sonnabend schmeckte es besonders gut.

Starker Auftritt gegen Baden

All die Rechenspiele und die Vorbereitung auf einen unbekannten Relegationsgegner können sich die Twistringer sparen. Diese komfortable Situation verdienten sie sich mit ihrem starken Auftritt gegen die Badener. Der SCT erlaubte sich in den ersten beiden Durchgängen kaum Fehler und stellte den TVB mit variantenreichem Spiel vor Probleme. Auf den Druck der Gastgeber fanden die Gäste keine Antwort, der erste Satz ging mit 25:20 an die Heimmannschaft, die von den zahlreichen Zuschauern nach vorn getrieben wurde. Das lang gezogene „S – C – T“ hallte immer wieder durch die Halle. Im zweiten Durchgang erspielten sich die Gastgeber noch deutlichere Vorteile und sahen nach dem 25:15 schon wie der sichere Sieger aus.

Allerdings waren die Twistringer gewarnt, hatten sie doch im Hinspiel eine 2:0-Satzführung noch verspielt. Und auch am Sonnabend startete der TVB einen Comeback-Versuch. Wie schon im November passten die Badener ihr Spiel an und gewannen an Sicherheit. „Ich habe schon gedacht, es läuft wie im Hinspiel“, hatte Meyer ein kleines Déjà-vu, als die Gäste mit einem 25:19 verkürzten. Aber dieses Mal gaben die Gastgeber die richtige Antwort. „Wir haben gezeigt, dass wir auch mit den starken Mannschaften der Liga mithalten und sie besiegen können“, freute sich Meyer. Der Erfolg tat in dieser Hinsicht doppelt gut.

Die Erleichterung war danach deutlich zu spüren – unter den Zuschauern, aber besonders unter den Spielern. Die Partie gegen den TV Verden war nun ein normales Landesliga-Spiel zwischen einem geretteten Team und einem, das in die Abstiegsrelegation muss. Wenn die Verdener frustriert waren, dass sie die Twistringer nicht mehr einholen konnten, ließen sie sich das nicht anmerken. Sie wollten die reguläre Saison vernünftig beenden. Die Twistringer auch, aber sie brauchten lange, um im Spiel anzukommen. Als sie dann auf Augenhöhe mit dem TVV agierten, hatte dieser schon die ersten beiden Sätze für sich entschieden. Im ersten fiel die Entscheidung, als sich die Gäste auf 16:12 absetzten, im zweiten lagen sie dann schnell mit 10:1 vorn. Erst danach erwachten die Gastgeber. „Wir wollten mehr zeigen. Gerade im ersten Satz und am Anfang des zweiten fehlte die Konzentration“, erklärte Meyer den schwachen Start in die Abschlusspartie.

Immerhin bewies der SCT Kampfgeist. Schon im zweiten Satz arbeitete er sich zurück in die Partie, verkürzte sogar auf 21:22, kassierte dann aber drei Punkte in Folge zum Satzverlust. Im dritten Durchgang agierten beide Teams auf Augenhöhe. Twistringen ging zum ersten Mal in Führung, hielt diese bis zum 10:6, ehe Verden sich zurückmeldete und sich über ein 15:15 und 22:22 den ersten Matchball erspielte. Twistringen rettete sich in die Satzverlängerung und wehrte in der Folge mehrere Chancen der Verdener, das Spiel zu entscheiden, ab. Bis zum 30:31 ging das gut, dann machten die Gäste das 3:0 perfekt. Die Twistringer strahlten dennoch über das gute Ende einer schwierigen Saison.