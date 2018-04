Die Sprinterin legte im zweiten Vorlauf mit 11,75 Sekunden über 100 Meter die beste Zeit vor, verzichtete jedoch erneut auf den Finallauf. Sie wolle sich nach ihrer Verletzung langsam wieder in die Wettkämpfe reinfinden, sagte sie. „Ich war ziemlich glücklich – wieder ein bisschen schneller“, sagte sie. Auch lauftechnisch habe sich der Wettkampf deutlich besser angefühlt als noch der zuvor. Wie auch in Weinheim ließ Anna-Lena Freese die 200 Meter ganz aus. Zwar ist die 23-Jährige noch immer nicht in Topform, zeigte aber in Zeven, dass sie auf Kurs ist – bei der Kurpfalz-Gala hatte sie für die 100 Meter noch 11,89 Sekunden benötigt. Am kommenden Wochenende startet Freese in Regensburg.