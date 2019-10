Schultalbers bleibt – Kommt Küpker?

Twistringen. Wie geht es weiter beim SC Twistringen nach der Trennung von Trainer Friedhelm Famulla? Fest steht, dass Co-Trainer Michael Schultalbers weiterhin für den Fußball-Bezirksligisten aktiv bleiben wird.

„Ich werde auf jeden Fall weitermachen“, stellte er klar. Schon in den vergangenen beiden Partien betreute Schultalbers den SCT, während Famulla im Urlaub auf Lanzarote weilte. Neu war diese Aufgabe für ihn nicht. Nachdem die Twistringer und Walter Brinkmann in der vergangenen Serie ihre Zusammenarbeit beendet hatten, managte er die Geschicke des Teams gemeinsam mit Jens Lange und Thomas Thiede. „Inwiefern noch jemand dazukommt oder mich unterstützt oder den Platz von Famu (Friedhelm Famullas Spitzname, d. Red.) einnimmt, werden wir sehen“, sagte er. Als Favorit auf die Nachfolge gilt Uwe Küpker. Er ist in Twistringen kein Unbekannter, trainierte er die Blaumeisen doch noch zu Bezirksoberliga-Zeiten. Darüber hinaus war er unter anderem beim TuS Syke und beim SV Mörsen-Scharrendorf tätig, ist in der Region also bekannt und bestens vernetzt. Beim TSV Bassum sprang er im Jahr 2015 kurzfristig ab, um den damaligen Landesliga-Aufsteiger TSV Wetschen zu übernehmen. Küpker selbst wollte eine Einigung nicht bestätigen. Als Twistringer wisse er aber um die schwierige Situation.

Dass die Blaumeisen eine zeitnahe Lösung finden wollen, hatte Fußballspartenleiter Stefan Funke am Sonntag betont. Auch Schultalbers weiß, dass der Negativlauf mit zehn Spielen in Serie ohne Sieg und dem Absturz auf den drittletzten Rang nicht spurlos an der Mannschaft vorbeigegangen ist. „Die Verunsicherung ist in den Köpfen“, sagt er. Ein längeres Gespräch wird es am Dienstag mit dem Team geben – dann vielleicht ja bereits mit einem Famulla-Nachfolger.