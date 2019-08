Ivan Dimitrov Ivanov sicherte sich auf Cincinatti den zweiten Platz beim Großen Preis von Schwarme. (Vasil Dinev)

Schwarme. Nennungen sind das eine, Starterfüllung, wie es etwas amtlich klingt, etwas anderes: Doch auch in dieser Hinsicht konnte der Reit- und Rennverein Schwarme von 1897 bei seinem traditionellen Reitturnier zufrieden sein. „Es sah ganz gut aus, das ist nicht selbstverständlich“, sagte Kendra Peters, die Pressewartin des RRV. Und so fiel das Fazit nach drei Turniertagen mit 31 Prüfungen in Dressur und Springen positiv aus. „Es ist gut gelaufen. Das Turnier war eine runde Sache“, sagte Peters.

Die Zuschauer, die an den drei Tagen zahlreich auf die Anlage pilgerten, sahen ein Turnier auf gutem Niveau, das für jeden Reitsportinteressierten etwas zu bieten hatte. Der jüngste Nachwuchs konnte sich in den Führzügel-Wettbewerben zeigen, „das war natürlich etwas für die ganze Familie“, wusste Peters. Hochklassiger und mehr auf den Wettkampf fokussiert ging es in den Prüfungen der Klasse M* sowohl in der Dressur als auch im Springen zu. In der Dressur setzte sich Laura Hellwinkel (PSG Barnstedt an der Aller) auf Stute Fürstin Gracia durch. Mit 68,409 Prozent landete sie ganz knapp vor Uwe Stradtmann vom Reit- und Fahrverein Diek-Bassum, der auf F.B.I. auf 68,258 Prozent erhielt. Die Bassumer zeigten sich in den Dressurprüfungen gewohnt stark. Aber auch Franziska Richter vom RV Heiligenfelde überzeugte als Dritte. Die Richter gaben ihr und Dan Disney 67,727 Prozent. Begleitet wurde die Prüfung von einem heftigen Regenschauer. „Hier sind 17 Liter pro Quadratmeter heruntergekommen“, berichtete Peters. „Aber Reiter sind hart im Nehmen“, fügte sie lachend an.

Die Springprüfung der Klasse M* mit Stechen, als Großer Preis von Schwarme ein Höhepunkt des Turniers, ging an Marcell Müller vom RFV Harsum. Er ist ebenso Profireiter wie Ivan Dimitrov Ivanov (RV Oldenburger Münsterland). Der Bulgare reitet beim in der Region bestens bekannten Hilmar Meyer. Das Niveau war hoch in dieser abschließenden Prüfung: Gleich neun der 17 Reiter-Pferd-Duos schafften es ins Stechen. Dort zeigte dann Müller auf Simona Adelheid Z seine Klasse und sicherte sich in 31,21 Sekunden den Sieg. Dimitrov Ivanov folgte dahinter gleich zweimal: Auf Cincinatti benötigte er 33,73 Sekunden, um den Parcours zu bewältigen, auf Cora 34,71 Sekunden. Günther Friemel als Lokalmatador verpasste das Stechen auf Catlana wegen eines Fehlers, der ihm vier Strafpunkte einbrachte, nur knapp.

Dennoch hatten die Schwarmer einige Gründe zum Jubeln. „Wir haben uns unter anderem darüber gefreut, dass wir das Mannschaftsspringen gewonnen haben“, sagte Peters, die selbst auch einige Platzierungen für die Gastgeber erreichte. In der Mannschaft siegte das Quartett Mia Haftendorn, Maja Werner, Rebekka Markwart und Jost Witte vor dem Heiligenfelder Trio Philipp, Friedrich und Felix Quast. Viele Nachwuchsreiter des RRV hätten den Sprung in die A-Klasse geschafft, freute sich Peters. Für die Zukunft sieht es also gar nicht schlecht aus für den Schwarmer Traditionsverein.