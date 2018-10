Für Kersten Evers (grünes Trikot, hier im Spiel gegen Brinkum) und den SV Heiligenfelde II setzte es zwei Niederlagen. (Karsten Klama)

Landkreis Diepholz. Auch am dritten Spieltag haben es die Korbballerinnen des TV Stuhr nicht geschafft, sich aus dem Tabellenkeller der Niedersachsenliga zu befreien. Ebenfalls zwei Niederlagen mussten die beiden Teams des SV Heilgenfelde hinnehmen. Der FC Gessel-Leerßen und der TSV Heiligenrode II siegten in beiden Partien, während der FTSV Jahn Brinkum mit zwei gewonnenen Punkten den Abstand auf die unteren Ränge weiter ausbaute.

TSV Heiligenrode II - SV Brake II 15:7 (9:5). Bis der Motor der Heiligenroderinnen so richtig warmgelaufen war, dauerte es gut zehn Minuten. Brake führte kurzzeitig mit 2:0, doch „die vermeintlich treffsicheren Braker Spielerinnen stellten wir danach kalt“, sagte Gabi Brosowsky vom TSV. Fünf Minuten vor dem Ende der ersten Halbzeit starteten die Heiligenroderinnen eine Aufholjagd und gingen mit einem 9:5 in die Pause. Heiligenrode hielt das Tempo danach auch hoch und setzte die Brakerinnen unter Druck – mit Erfolg. „Dank einer guten Teamarbeit haben wir am Ende doch noch gewonnen“, zeigte sich Brosowsky zufrieden.

Ovelgönner TV - SV Heiligenfelde II 21:13 (12:4). Von Beginn an lief es bei der Mannschaft um Jörg und Frauke Spalkhaver nicht gut. „Leider haben wir es in der ersten Halbzeit versäumt, unsere Körbe zu machen“, musste Jörg Spalkhaver mit Bedauern feststellen. Ovelgönne dagegen traf und traf und zog in der ersten Halbzeit auf 12:4 davon. Zwar lief es für den SVH II in der zweiten Halbzeit etwas besser, „den Rückstand konnten wir aber nicht mehr aufholen“, sagte Spalkhaver nach der Partie.

SV Heiligenfelde I - TSV Heiligenrode II 7:10 (5:5). Die erste Halbzeit gestaltete sich trotz anfänglicher Führung der Heiligenfelderinnen relativ ausgeglichen. „Durch unsere starke Manndeckung und große läuferische Leistung konnte Heiligenrode nicht wie gewohnt sein Spiel aufziehen“, sagte Matthias Kobs, Trainer des SVH. Deswegen gelang dem TSV aus dem Spiel heraus auch kein Korb. Nur Tanja Cordes konnte zwei Sechs-Meter-Strafwürfe erfolgreich verwandeln. Nach einem zwischenzeitlichen 2:4 kam der Spitzenreiter zur Pause aber noch auf 5:5 heran. „In der zweiten Hälfte gelang es uns leider nicht mehr, unsere Trefferquote im Angriff zu halten“, berichtete Kobs, dessen Mannschaft von da an einem Rückstand hinterherlief. Den Vorsprung ließ sich der TSV nicht mehr nehmen, sodass er am Ende doch noch als Sieger aus der Partie hervorging.

SV Heiligenfelde II - FTSV Jahn Brinkum 8:16 (3:11). Während die Brinkumerinnen im Laufe der ersten Halbzeit ihre Chancen konsequent nutzten, war bei den Heiligenfelderinnen diesbezüglich mal wieder der Wurm drin: „Es lief ähnlich wie im ersten Spiel. Vorne wollte das Ding einfach nicht rein“, monierte Jörg Spalkhaver, für dessen Mannschaft es mit einem 3:11 in die Pause ging. In der zweiten Halbzeit wurde es aus Sicht des SVH II allerdings nicht viel besser, sodass er gegen Brinkum die zweite Niederlage des Tages einstecken musste.

FC Gessel-Leerßen - SV Heiligenfelde 12:4 (6:2). Über die meiste Zeit hatte der FCGL das Spiel sehr gut im Griff. Mit dem 2:1 in der 7. Minute haben sie die Führung über die gesamte Spielzeit nicht mehr abgegeben. „Wir kamen das ganze Spiel über nicht richtig mit unseren Würfen durch, und falls es doch mal gelang, verhinderten Wurfungenauigkeit und die Korbfrau den Erfolg, sodass es vom Ergebnis her am Ende relativ deutlich wurde“, sagte Matthias Kobs. Die Mannschaft um Nicole Böttcher hat auf jeden Korberfolg des Gegners sofort im Gegenzug mit einem eigenen Korb reagiert, „was dazu führte, dass der Sieg zu keiner Zeit gefährdet war. Es war insgesamt ein Spiel, mit dem wir sehr zufrieden sein können“, sagte Nicole Glatzel, Team-Sprecherin des FC Gessel-Leerßen.

TV Stuhr - TSV Emtinghausen 6:9 (1:5). Erst in der 19. Minute der ersten Halbzeit erzielten die Korballerinnen aus Stuhr ihren ersten Treffer. „Das sagt doch schon alles“, wusste TVS-Trainerin Corinna Woltemade um die dürftige Leistung ihrer Spielerinnen. „Die Mädels wollten etwas neues ausprobieren. Leider ist das total in die Hose gegangen, sodass wir wieder umstellen mussten“, berichtete Woltemade. In Halbzeit zwei war ihre Mannschaft zwar noch bis zum 6:7 wieder rangekommen. „Nachdem die Gegner den nächsten Treffer erzielten und wir dann aufmachen mussten, war das Spiel gelaufen.“

FTSV Jahn Brinkum - SV Brake 13:20 (8:11). Mit dem Absteiger aus der Bundesliga lieferten sich die Brinkumerinnen zu Beginn ein Duell auf Augenhöhe. „Einziges Manko war, dass wir zu viele klare Chancen nicht genutzt haben und Brake fast mit jedem Wurf getroffen hat“, zeigte sich Trainer Torsten Behrens unzufrieden. Zufrieden war er aber mit der Leistung seiner Korbfrau Jasmin Peters: „Sie hat in beiden Spielen eine ausgezeichnete Leistung gezeigt.“ Das Team um Behrens musste sich am Ende dennoch geschlagen geben.

TSV Emtinghausen - FC Gessel-Leerßen 3:9 (1:4). Gegen Emtinghausen hatte sich der FCGL in der Vergangenheit zwar schwer getan, doch dieses Mal hielt er den TSV in Schach und ließ in der ersten Halbzeit nur einen Korb zu. „Unsere Deckungsarbeit war sehr gut. Wir haben nur wenige Chancen aus dem Spiel heraus zugelassen“, sagte Nicole Glatzel. Die zweite Hälfte war zwar umkämpft, doch das bessere Team war am Ende die Mannschaft des FC Gessel-Leerßen.

SV Brake - TV Stuhr 10:5 (6:2). Gegen den Favoriten präsentierte sich der TV Stuhr zwar etwas besser als im ersten Spiel, durch die schwache Wurfquote kam er allerdings nie so richtig an Brake heran. Auch nicht in der zweiten Hälfte. Stattdessen verhinderten die Korbfrauen Laura Nordloh und Kristin Wessels dank ihrer guten Leistungen Schlimmeres. „Der schwache Abschluss ist eine typische Stuhrer Krankheit. Im Training läuft es zwar super, aber im Spiel können wir es nicht umsetzten“, sagte Woltemade etwas ratlos.