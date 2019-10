Martina Schwenker gewann ihre beiden Duelle in Raesfeld und feierte ein starkes Comeback in der Bundesliga. (Jonas Kako)

Raesfeld/Bassum. Es war schon eine besondere Truppe, mit der die Schützen des SV Bassum von 1848 zum ersten Wettkampf-Wochenende der 1. Luftpistolen-Bundesliga Nord antraten. Denn viele der bekannten Gesichter aus den vergangenen Jahren waren in Raesfeld nicht dabei. Kein Marcus Jensen, der sich ebenso beruflich neu orientiert wie der Schwede Oscar Nilsson. Doch damit nicht genug: Auch Denis Rother konnte aufgrund seiner Arbeit nicht dabei sein, dazu kamen dann auch noch Martin Mohnke und Artur Gevorgjan – der eine war im Urlaub, der andere ist verletzt. Der Finne Joonas Kallio, jüngster Neuzugang in Reihen der 1848er, musste in seiner Heimat bleiben. Am zweiten Tag fiel dann auch Valerij Samojlenko aus, der genauso wie Trainer Jens Voß bei der Deutschen Senioren-Meisterschaft der Auflage-Schützen in Hannover startete. „Umso zufriedener sind wir mit der Ausbeute von 2:2 Punkten. Auch wenn manche vielleicht sagen würden, dass man beide Mannschaften schlagen muss, um zur Deutschen Meisterschaft zu kommen“, sah Betreuer Thomas Bremer die Lindenstädter absolut im Soll nach dem 3:2-Sieg über Gastgeber Sportschützen Raesfeld und der 2:3-Niederlage gegen Freischütz Wathlingen. Bassum schlug sich mehr als wacker.

In die Bresche sprangen aufgrund der Personalnot Schützen, die wohl niemand so richtig auf dem Zettel hatte. Das galt auch für Martina Schwenker. Die wird zwar in der Bundesliga-Setzliste der Bassumer geführt, schießt aber eigentlich im Team der Verbandsoberliga. Doch dann wurde sie in Raesfeld mit zwei Siegen in zwei Duellen zur strahlenden Figur bei den Lindenstädtern – und das knapp drei Jahre nach ihrem bis dato letzten Bundesliga-Wettkampf, den sie am 9. Oktober 2016 gegen den PSV Olympia Berlin bestritten hatte. Gegen die Gastgeber holte sie den entscheidenden Punkt zum Sieg, gegen Wathlingen reichte ihr Erfolg dann nicht, um zwei weitere Pluspunkte auf dem Konto der Bassumer zu verbuchen. Ebenfalls ganz stark aufseiten der Lindenstädter war Sascha Sandmann. Auch er sammelte zwei Zähler und machte damit genau dort weiter, wo er in der vergangenen Saison aufgehört hatte: In dieser hatte er nämlich seine beiden abschließenden Duelle ebenfalls gewonnen, unter anderem im Viertelfinale um die Deutsche Meisterschaft gegen den SV Waldkirch.

Sandmann und Schwenker waren jedoch nicht die einzigen interessanten Personalien: So feierte am zweiten Wettkampftag Sebastian Wollenhaupt sein Comeback. Er gehörte bereits zum Team, das den Sprung in die Bundesliga geschafft hatte, hatte in den vergangenen beiden Jahren allerdings kaum Wettkampfpraxis gesammelt. Nur einmal war er dabei gewesen, in der vergangenen Saison hatte er komplett zugeschaut. Zum ersten Mal überhaupt in der Bundesliga auf dem Schießstand zu finden war Frederik Vollmer. Auch er ist ansonsten in der zweiten Mannschaft aktiv. Seine Bundesliga-Premiere gegen Wathlingen endete mit einer deutlichen Niederlage. „Der Sprung zwischen beiden Ligen ist schon groß. Da braucht Frederik noch ein bisschen Erfahrung“, sagte Bremer. Geschlagen geben musste sich auch Wollenhaupt.

Sportschützen Raesfeld - SV Bassum von 1848 2:3 (1840:1857). Das Duell des Vorjahresdritten gegen den Vorjahresvierten entwickelte sich so spannend, wie es sich die Zuschauer beim Höhepunkt des ersten Wettkampftages erhofft hatten. Die Entscheidung nach jeweils zwei Siegen auf beiden Seiten fiel zwischen Dennis Walendi und Martina Schwenker. Die Bassumerin hatte ihre letzte Serie bereits abgeschlossen und ordentlich Druck auf ihren Kontrahenten aufgebaut. Sie lag in der Hochrechnung dennoch hinten. Walendi hatte noch drei Schuss, doch er wackelte. Eine 90er-Serie zum Abschluss war zu wenig, um Schwenker zu schlagen. Hauchdünn mit einem Ring lag die Bassumerin vorn. „Das war ein sehr intensiver Moment. Wir waren total stolz und happy. Martina hat für uns den Wettkampf gewonnen“, strahlte Bremer nach dem Herzschlagfinale. „Das war Emotion pur“, bedeutete dieser gute Start allen 1848ern, für die außerdem Sandmann und Samojlenko punkteten, sehr viel. Schließlich hatten sie in der ungewohnten Aufstellung selbst nicht so genau gewusst, wo sie standen.

SV Bassum von 1848 - Freischütz Wathlingen 2:3 (1820:1864). Den Auftaktsieg konnten die Bassumer am Folgetag nicht vergolden. „Wir waren von Anfang an nicht so gut im Wettkampf“, sah Bremer, wie seine Lindenstädter in den Hochrechnungen die gesamte Zeit im Hintertreffen lagen. Auch die beiden Siege durch Sandmann gegen Jessica Schrader (368:367) und Schwenker gegen Philip Aranowski (368:366) fielen äußerst knapp aus und waren Zitterspiele bis zum letzten Schuss. Alle anderen Bassumer hatten keine große Aussicht auf einen Erfolg: Thomas Hoppe und Vollmer verloren klar, Wollenhaupt fehlten am Ende vier Ringe auf seinen Kontrahenten Marten Heuer.

Unter dem Strich holten die 1848er allerdings das Beste mit dem ausgedünnten Kader. „Wir sind absolut im Soll“, blickte Bremer zufrieden zurück. Die ordentliche Ausgangslage wollen die Bassumer in knapp zwei Wochen gegen die Aufsteiger Brühl und Uetze ausbauen.

Weitere Informationen

Sportsch. Raesf. - SV Bassum von 1848 2:3 (1840:1857)

Bart Liebens - Thomas Hoppe 383:371

Lena Krampe - Valerij Samojlenko 362:375

Dennis Walendi - Martina Schwenker 369:370

Andre Pöhler - Sascha Sandmann 351:374

Robin Januszek - Albert Grieskamp 375:367

SV Bassum von 1848 - Freischütz Wathl. 2:3 (1820:1864)

Thomas Hoppe - Kristian Callaghan 370:388

Martina Schwenker - Philip Aranowski 368:366

Sascha Sandmann - Jessica Schrader 368:367

Frederik Vollmer - Christian Oehns 353:378

Sebastian Wollenhaupt - Marten Heuer 361:365