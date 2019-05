Wurde Vizemeisterin des Jahrgangs 2008: Emelie Marie Maßberg. (Schramme)

Hannover/Landkreis Diepholz. Insgesamt sieben Medaillen haben die Aktiven des Kreisschwimmverbandes Diepholz-Nienburg bei den Landesjahrgangsmeisterschaften für die Jüngeren erbeutet, die im Stadionbad Hannover über die Bühne gingen. Rund 450 Aktive aus 90 Vereinen sorgten dort für breite Felder und große Konkurrenz.

Zum ersten Mal auf einem Wettkampf startete Julian Müller von der SG Syke/Barrien über die 200 Meter Brust auf der 50-Meter-Bahn. Und das gleich mit Erfolg: Nach 3:41,68 Minuten erreichte er das Ziel und wurde Vizemeister des Jahrgangs 2009. „Julian hat mit seinem einzigen Start eine sehr gute Leistung dargeboten. Sie reichte für den zweiten Platz und zeigte erneut seine Stärke als Brustschwimmer“, freute sich Trainerin Anja Maaß mit ihm.

Eifrigster Medaillenjäger war Niklas Meyer vom Weyher SV. Allein als Freistilschwimmer holte er einmal Silber und zwei Bronzemedaillen. Sein bestes Ergebnis erzielte er über die 400-Meter-Strecke, die er in 4:57,62 Minuten hinter sich brachte. Mit diesem Resultat wurde er Landesvizemeister des Jahrgangs 2007. Einen zweiten Vize-Titel holte er über 200 Meter Schmetterling. Hier schlug er nach 2:56,03 Minuten an. Vereinskollegin Emelie Marie Maßberg verbesserte sich über 200 Meter Brust auf eine persönliche Rekordzeit von 3:16,69 Minuten und wurde damit Vizemeisterin des Jahrgangs 2008. Als Brustschwimmerin nahm sie auch an dem Schwimmerischen Mehrkampf ihres Jahrgangs teil. Hier brachte sie es mit ihren fünf Starts auf insgesamt 1907 Punkte. Das reichte für den Sieg.

Ebenfalls einen Titel als Jahrgangsvizemeisterin erbeutete die Weyherin Hanna Lemmermann, die für den Delmenhorster SV 1905 ins Wasser sprang. Im Rennen über die 50 Meter Schmetterling schlug sie nach 36,10 Sekunden an und wurde Zweite des Jahrgangs 2009. Als einzige Rückenschwimmerin nahm sie zudem am Schwimmerischen Mehrkampf ihres Jahrgangs teil. 1778 Punkte hatte sie am Ende auf ihrem Siegerkonto.