Lief allen davon: Sebastian Kohlwes vom ATS Buntentor. (Christiane Golenia)

Hamburg/Sottrum/Bremen. Sebastian Kohlwes ist gut in Form. Das zeigen die jüngsten Ergebnisse des für den ATS Buntentor startenden gebürtigen Bassumers. Im Rahmen des Hamburg-Marathons trat er beim Halbmarathon an und kam nach 1:08:03 Stunden ins Ziel. Nur wenige Tage später lief er unbedrängt beim Sottrumer Abendlauf über zehn Kilometer in 31:14 Minuten zum Sieg. Beide Zeiten sicherten ihm nicht nur den ersten Platz, sondern Kohlwes knackte auch die Bremer Rekorde über diese Distanzen.

Eigentlich wollte der Bassumer gar nicht in Hamburg an den Start gehen. Weil ihn aber Kreislaufprobleme beim Halbmarathon in Hannover gestoppt hatten, lief er doch in der Hansestadt. „Daher bin ich in Hamburg ohne Erwartungen gestartet. Ich wollte nur meine persönliche Bestzeit toppen“, sagte Kohlwes zu seinem spontanen Lauf. In einer Vierer-Spitzengruppe lief der ehemalige Athlet des LC Hansa Stuhr zum Rekord. „Das war ein optimaler Lauf. Das Wetter, die Temperaturen und die Gruppe waren angenehm“, fasste Kohlwes seinen Halbmarathon zusammen.

Belastung deutlich gespürt

Nur wenige Tage später startete der gebürtige Bassumer beim Sottrumer Abendlauf über zehn Kilometer. Im vergangenen Jahr hatte er sich noch dem Oldenburger Georg Diettrich geschlagen geben müssen. „Nach Hamburg waren die Erwartungen natürlich hoch, ich wollte gerne gewinnen“, sagte Kohlwes bescheiden. Doch im Gegensatz zum Halbmarathon lief der BTS-Athlet vom Start weg den anderen Läufern davon. „Bis zu Kilometer sieben war alles in Ordnung, aber die Beine waren nicht mehr so frisch. Hamburg steckte noch in den Knochen“, erklärte er. Besonders da Kohlwes alleine gelaufen sei, habe er die Belastung deutlicher gespürt. „Auf den letzten Kilometern habe ich trotzdem noch einmal Gas gegeben.“ Das zahlte sich aus: Mit 31:14 Minuten knackte er auch diesen Bremer Rekord.

„Ich bin gut in Form und kann sicher noch schneller laufen“, sagte Kohlwes mit Blick auf die kommenden Läufe. So startet er unter anderem beim Bremer Nachtlauf, bei dem er seinen Titel verteidigen will.