Bremen. Seine Vormachtstellung einmal mehr untermauert: An Sebastian Kohlwes führt zurzeit kein Weg vorbei. Das stellte er am Wochenende beim 3. Bremer Brückenlauf auf der Halbmarathon-Strecke wieder eindrucksvoll unter Beweis. Der Athlet des LC Hansa Stuhr lief in einer herausragenden Zeit von 1:08:48 Stunden als Erster über die Ziellinie, wie Trainer Hartmut Selz berichtet.

Nachdem Kohlwes in der zurückliegenden Woche aufgrund der extremen Hitze den Lauf in Hamburg nur locker zu Ende gelaufen war, wollte er diesmal natürlich umso mehr zeigen, was er in petto hat. „Dass es nicht unbedingt einfach wird, war mir vorher bewusst“, betonte Kohlwes. „Die Strecke war zwar vermessen, aber hatte schon viele Tücken mit An- und Abstiegen durch die Brücken parat.“ Von Beginn an spulte der Stuhrer sein eigenes Tempo ab und konnte so zügig seinen eigenen Rhythmus laufen.

Einige Zuschauer, Streckenposten und viele Freunde feuerten ihn immer wieder an, „was unheimlich gut tat“, verrät Kohlwes. Sonst waren die Bedingungen fast ideal, es herrschte nur ein bisschen Wind. Aber die Temperaturen seien mit 17 bis 18 Grad perfekt gewesen. So stand am Ende eine Zeit 1:08:48 Stunden auf der Uhr – und damit gleichzeitig auch Platz eins. „Damit bin ich super zufrieden und es zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin“, strahlte Kohlwes. „Ein besonderer Dank geht an meinen Trainer Hartmut, der mich immer ertragen muss und mich auf der Strecke sehr gut gepusht hat.“