Zumindest in der ersten Runde hatte Sebastian Kohlwes (vorne) im Verdener Abiel Hailu noch einen Begleiter. (Christiane Golena)

Bremen. Wie vor einem Jahr hat Sebastian Kohlwes gleich zum Auftakt der Bremer Winterlaufserie für klare Verhältnisse gesorgt. In 33:38 Minuten gewann der 29-Jährige überlegen das erste Rennen über offiziell 10,4 Kilometer und feierte damit nach einjährigem Gastspiel beim ATS Buntentor Bremen eine gelungene Rückkehr zum LC Hansa Stuhr. Bei den Frauen rannte Sabrina Timmes (TuS Varrel) ihren Konkurrentinnen in 41:21 Minuten auf und davon.

Über 1000 Läufer eröffneten im Bürgerpark bei Dauerregen und auf matschigen Wegen die 39. AOK Winterlaufserie. Zwei Runden galt es zu absolvieren. Am Ende hatten die Läufer tatsächlich durchweg eine Distanz von 10,52 Kilometern auf ihren Uhren. Dabei stellte sich eigentlich gar nicht die Frage, ob sich Sebastian Kohlwes erneut durchsetzen würde. Interessant war eigentlich nur, wie groß sein Vorsprung am Ende sein würde. Zumindest in der ersten Runde hatte der Stuhrer im Verdener Abiel Hailu noch einen Begleiter. „Abiel hat mich da gut gefordert. Wir haben die erste Runde in 15:45 Minuten absolviert“, berichtete Kohlwes. Danach war der LCH-Läufer allerdings auf sich allein gestellt. Dennoch hielt er das Tempo weiter hoch: „Das war zwar hart, da die Beine nicht ganz so frisch waren. Aber trotz der bescheidenen Bedingungen war ich eine gute Minute schneller als letztes Jahr. Damit bin ich insgesamt sehr zufrieden.“

Auf Platz sieben und acht folgten Kohlwes‘ Vereinskollegen Mario Lawendel und Oliver Sebrantke. In bewährter Manier verschaffte sich Lawendel im langen Spurt in 37:18 Minuten einen Vorsprung von sieben Sekunden auf Sebrantke.

Frauensiegerin Sabrina Timmes musste für ihren Sieg nicht wirklich kämpfen, denn es war weit und breit keine Läuferin in Sicht, die mit ihr hätte mithalten können. Eine Woche zuvor hatte die Varrelerin bereits als Zweitplatzierte bei der Sandkruger Schleife bewiesen, dass sie auch über längere Strecken und im Gelände mittlerweile einen Schnitt von unter vier Minuten pro Kilometer laufen kann. Für die 38-Jährige bedeutet dies eine erhebliche Verbesserung zum Vorjahr. Trainer Hartmut Selz war jedenfalls mit den Ergebnissen seiner beiden Schützlinge Kohlwes und Timmes einverstanden: „Die Leistungen passen. Mal sehen, wo die Reise für die zwei 2019 noch hingeht.“

Neben den Leistungen der Gesamtschnellsten sowie zahlreichen weiteren guten Zeiten von Läufern aus der Region verdienten auch die Ergebnisse der älteren Starter Anerkennung. In der Altersklasse M75 kam Walter Böttjer (TuS Varrel) nach 1:13:12 Stunden ins Ziel. In der M80 belegten der für den TCB Bremen startende Stuhrer Manfred Hinzmann (1:23:14 Std) und Horst Hoinke (TuS Varrel, 1:25:36 Std) die Plätze drei und vier.

Weitere Informationen

39. AOK Winterlaufserie

10,4 Kilometer

Männer: 1. Sebastian Kohlwes (LC Hansa Stuhr) 33:38 Minuten, 2. Abiel Hailu (LGK Verden) 34:39, 3. Moritz Bätge (LG Bremen Nord) 36:09, 4. Christoph Mahr 36:43, 5. Simon Ernst (LG Bremen Nord) 37:01, 6. Jakob Günther (hannover 96) 37:06, 7. Mario Lawendel (LC Hansa Stuhr) 37:18, 8. Oliver Sebrantke (LC Hansa Stuhr) 37:25,...14. Benjamin Koc (Team Erdinger Alkoholfrei) 39:21, 31. Henning Kreutzfeld (ATS Buntentor Bremen) 41:30, 37. Frank Zühlke (SC Weyhe) 42:12, 40. Dirk Heitzwebel (Weyher Lauftreff) 42:55, 44. Björn Grommisch (Tri Team Schwarme) 42:46, 45. Thomas Spieker (LC Hansa Stuhr) 43:13, 46. Daniel Lang (Tri Team Schwarme) 43:16.

Frauen: 1. Sabrina Timmes (TuS Varrel) 41:21, 2. Jenny Vico 43:53, 3. Antje Günther LSF Oldenburg) 44:22, 4. Janina Meyer (LC 93 Delmenhorst) 44:24, 5. Luisa Dick 45:02, 6. Gesa Lehne (Triathlöwen Bremen) 45:26, 12. Astrid Herzer 49:30, 20. Dörthe Krumsieg (LC Hansa Stuhr) 51:04. CGO