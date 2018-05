Konnte sich über eine starke Leistung in Riga freuen: Oliver Sebrantke (LC Hansa Stuhr). (Christiane Golenia)

Riga/Stuhr. Wieder einmal hat Oliver Sebrantke bei einem Auslandsrennen überzeugt. Beim Marathon in Riga in Lettland finishte der Ausdauersportler vom LC Hansa Stuhr als bester Deutscher und zugleich Sieger der Altersklasse M40 in 2:38:08 Stunden auf Gesamtrang 13 im Männerfeld. „Die Zeit ist für meine Verhältnisse nicht optimal, aber unter Berücksichtigung der letzten Monate – fehlende Vorbereitung durch Verletzungen und null lange Trainingsläufen – äußerst zufriedenstellend“ kommentierte der Stuhrer sein jüngstes Ergebnis. Dennoch hatte Sebrantke in Riga gleich noch einen zweiten Grund zum Feiern, denn auch Freundin Janine beendete ihr Rennen in 3:24 Stunden als beste Deutsche.