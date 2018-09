Oliver Sebrantke will trotz seines Sturzes beim Bremen-Marathon starten. (Koch)

Zofingen. Oliver Sebrantke leidet doppelt: "Ich weiß nicht, was mehr weh tut – die Schmerzen im Körper oder die Schmerzen im Herzen", sagt er. Der 42-Jährige ist noch im Krankenhaus in Zofingen, in dem Ort, wo er vor wenigen Tagen an den Duathlon-Langdistanz-Weltmeisterschaften teilgenommen hat. Die Titelkämpfe fanden für ihn allerdings ein abruptes Ende: Er stürzte mit dem Rad und brach sich die Elle im Unterarm.

"Ich habe Glück im Unglück gehabt", berichtet Sebrantke, "denn es hätte noch schlimmer ausgehen können". Er war gut ins Rennen gekommen, lag nach dem Zehn-Kilometer-Lauf in aussichtsreicher Position. An der schwierigsten und gefährlichsten Stelle des 50-Kilometer-Rundkurses, den die Sportler dreimal mit dem Rad absolvierten, passierte es dann: Sebrantke blieb in einer kleinen geschlängelten Kurve, die die Teilnehmer mit hoher Geschwindigkeit durchfahren mussten, mit der Pedale an einem der Strohballen hängen, die dort standen, um stürzende Fahrer aufzufangen, und überschlug sich. "Ich wurde durch die Luft geschleudert und bin mit dem Kopf gegen einen Findling geflogen", schildert der gelernte Bankkaufmann den Unfall ungefähr bei Kilometer 40. "Ich hatte wirklich einen guten Schutzengel", weiß Sebrantke.

Sein Fahrrad erlitt einen Totalschaden, sein Helm war ebenfalls ramponiert, doch er selbst kam mit dem gebrochenen Unterarm, einer Hüftprellung und Schürfwunden davon. Die Wirbelsäule blieb unverletzt. "Ich wurde mehrfach geröntgt. Man hat sich hier sehr gut um mich gekümmert", ist Sebrantke den Helfern an der Strecke sowie den Ärzten, Schwestern und Pflegern in den Krankenhäusern sehr dankbar.

Die Operation in Zürich sei kompliziert gewesen, berichtet Sebrantke, der nun wieder in Zofingen liegt. Die Ärzte mussten einige Knochensplitter entfernen. Eine Platte stabilisiert nun die Fraktur. Wie die Verletzung das Rennradfahren beeinflussen wird, ist derzeit noch nicht klar. "Ich würde beim Fahren mit der Platte auf dem Lenker aufliegen", erklärt er. Das könnte zum Problem werden. Im Alltag werde er aber keine Einschränkungen zu befürchten haben. Jede Stunde werde er nun darüber informiert, wie es weitergehe. Noch wisse er nicht, wann er das Krankenhaus verlassen dürfe. Dennoch blickt Sebrantke schon wieder positiv nach vorn. "Unfälle gehören im Leistungssport dazu. Man bewegt sich am Limit. Aber der Unfall ist für mich durch. Jetzt geht es an die Heilung." Eigentlich wollte er mit seiner Freundin Janine Kaiser, die ebenfalls in Zofingen startete, in Frankreich Urlaub machen und durch die Alpen radeln. Zumindest aus dem letzten Teil wird nichts werden.

Sechs Wochen Sportverbot haben die Ärzte Sebrantke verordnet. Der Athlet, der für den LC Hansa Stuhr startet, hat dennoch ein kurzfristiges Ziel vor Augen. Er will beim Bremen-Marathon am 7. Oktober dabei sein. "Das ist so etwas wie mein Baby", verbindet der 42-Jährige, der bislang nur eine der 13 Auflagen verpasst und schon sechs Mal gewonnen hat, viele Emotionen mit der Veranstaltung. Bis dahin wird es ein Rennen gegen die Zeit für ihn. "Aber ich kenne meinen Körper sehr gut und bin überzeugt davon, dass ich das schaffen kann."