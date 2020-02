Der spielerische Auftritt seines Teams stellte Brinkums Trainer Mike Gabel durchaus zufrieden, die Platzverweise störten ihn dagegen. (Thorin Mentrup)

Brinkum. Teuer verkauft hat sich Fußball-Bremen-Ligist Brinkumer SV in einem Testspiel gegen den Regionalligisten VfB Oldenburg. Bei der 2:4 (1:1)-Niederlage am heimischen Brunnenweg spielte das Team von Trainer Mike Gabel durchaus phasenweise mit den Huntestädtern um Alexander Kiene und den ehemaligen BSV-Coach Dennis Offermann auf Augenhöhe. Zwei Rote Karten trübten den Abend allerdings.

Die Partie war von Beginn an durchaus intensiv und hatte teilweise mehr Punkt- als Freundschaftsspielcharakter. So musste Hamudi Taha nach einem Crash mit Mirko Schuster mit Verdacht auf Gehirnerschütterung den Platz verlassen. Das zeigt: Es war durchaus auch Härte drin, und zwar auf beiden Seiten. Das sorgte an der Seitenlinie für einige Diskussionen. Negativer Höhepunkt des ersten Durchgangs war der Platzverweis für Brinkums Kerem Sahan, der nach einem Foul gegen ihn seinen Gegenspieler zu Boden stieß. Nach dem Seitenwechsel erwischte es zudem den ehemaligen Werderaner Enis Bytyqi auf Oldenburger Seite wegen Nachtretens nach einem Zweikampf mit Hasan Dalkiran. Die Stimmung war besonders bis zur Halbzeitpause aufgeheizt. So hatten sich das alle Beteiligten bestimmt nicht vorgestellt.

Dabei hatte das Spiel auch sportlich durchaus einiges zu bieten. Freche Brinkumer zum Beispiel, die durch Neuzugang Yassin Bekjar früh in Führung gingen (11.). „Was mir besonders gut gefallen hat, war, dass wir den Mut hatten, Fußball zu spielen“, registrierte Gabel einige Situationen, in denen sich seine Elf konstruktiv befreite. Der BSV versteckte sich nicht, ließ sich nicht einschnüren, sondern verteidigte mutig nach vorne und gewann einige Bälle. Dem Ausgleich ging dann eine Standardsituation voraus: Nico Materns Freistoß verlängerte Kevin Kalinowski in den Winkel (31.). Matern scheiterte wenig später mit einem ruhenden Ball an der Latte (40.), ehe Sahan die Nerven verlor (43.).

In Unterzahl verschoben sich die Kräfteverhältnisse mehr und mehr zugunsten der Gäste, die nach der Pause durch Jakob Bookjans (48.) und Bytyqi (61.) davonzogen. Dann flog der Torschütze des 3:1 vom Platz. Dabei hatte sich die Begegnung zu diesem Zeitpunkt längst beruhigt (67.). Brinkum nutzte die personelle Gleichzahl zum Anschlusstor, das Dennis Krefta nach Zuspiel von Jannik Bender erzielte (80.). Der Schlusspunkt blieb aber dem VfB vorbehalten: Pascal Steinwender traf zum Endstand (84.). „Wir haben es geschafft, Oldenburg zu Fehlern zu zwingen. Die Unterzahl hat das Spiel verändert, wir haben aber davor und auch mit Zehn gegen zehn vieles richtig gemacht. Das Ergebnis ärgert mich deshalb“, so Gabel. Nach dem vierten sieglosen Test wünsche er sich nun Erfolgserlebnisse. Die Art und Weise des Auftritts stimme ihn aber positiv. Nur eine Sache störte: „Die Platzverweise müssen nicht sein, schon gar nicht in einem Testspiel.“