Enes Tiras erzielte mit einem tollen Treffer das erste Tor des Brinkumer SV unter freiem Himmel im Jahr 2019. (Jonas Kako)

Brinkum. Unterhaltsamer und durchaus gelungener Testspielauftakt für den Brinkumer SV: Dem niedersächsischen Oberligisten TB Uphusen knüpfte der Fußball-Bremen-Ligist ein 3:3 (1:1)-Unentschieden ab. Doch das waren nicht die einzigen Nachrichten vom BSV. Wie Manager Jörg Bender bestätigte, bleibt Trainer Dennis Offermann der Elf vom Brunnenweg über die Saison hinaus erhalten.

Die Gäste hatten etwas mehr vom Spiel, aber darauf hatten sich die Gastgeber eingestellt. Für sie ging es im ersten Test darum, an der defensiven Stabilität zu arbeiten. Sie war ein Schwachpunkt der Hinrunde. In dieser Hinsicht waren die spielstarken Uphuser genau der richtige Kontrahent. Manager Bender konnte der Brinkumer Elf letztlich bescheinigen, bis auf wenige Ausnahmen einen guten Job gemacht zu haben. „Wir haben sehr viel Laufarbeit verrichtet und hatten sehr wenige Lücken“, freute sich Bender. Doch auch mit dem Ball fanden die Gastgeber gute Lösungen – und manchmal sogar überraschend perfekte, so wie Enes Tiras, der nach knapp Minuten mit einer Bogenlampe aus gut 35 Metern über Christian Ahlers-Ceglarek im Uphuser Tor zur Führung traf (19.). Die Gäste glichen noch vor dem Seitenwechsel nach einem wuchtigen Abschluss Max Falldorfs aus, der vom Pfosten gegen Keeper Tariq Olatunji und von dort ins Tor (39.) sprang.

Nach dem Seitenwechsel spielten die Gastgeber zunächst mutig weiter, verloren aber kurz darauf die Ordnung: Bastian Helms und Enes Tiras waren angeschlagen, der BSV hatte jedoch keine Wechseloptionen mehr. Uphusen war nun drückend überlegen und hätte bei konsequenterer Chancenverwertung mehr Tore erzielen können als die beiden von Kevin Artmann und Philipp-Bruno Rockahr. Die Reaktion der Brinkumer war stark: Sie wehrten sich noch einmal, wurden wieder mutiger und stemmten sich gegen die Niederlage. Durch den Doppelpack von Joshua Brandhoff belohnten sie sich auch. „Für uns war es ein zufriedenstellender Auftakt. Wir haben natürlich noch Arbeit vor uns, aber auf diesem Spiel lässt sich aufbauen“, fand Bender.

Mit Jan-Moritz Höler stand einer der Neuzugänge des BSV im Startaufgebot. Ihm kam direkt eine wichtige Rolle zu: Auf der Sechserposition war er mit dafür verantwortlich, die Lücken zu schließen und den Spielaufbau zu unterstützen. Dabei wusste Höler mit gutem Stellungsspiel und einigen klugen Verlagerungen zu gefallen. „Er hat es gut gemacht“, war Bender zufrieden mit dem Auftritt Hölers. An das Tempo muss sich der 23-Jährige, der beim Bremer SV zuletzt meist in der zweiten Mannschaft zum Zuge gekommen war, wieder gewöhnen. „Man hat auf jeden Fall gesehen, dass er für uns eine Hilfe sein kann“, sagte Bender.

In der zweiten Hälfte kam auch Dennis Rohmeyer zum Einsatz. Der Offensivspieler, der zu Beginn der Serie noch beim Habenhauser FV gespielt hatte, hinterließ ebenfalls einen guten Eindruck. Das Spielglück fehlte dem Angreifer zwar, doch er zeigte einige positive Ansätze. Bender bezeichnete das Talent als „Entwicklungsspieler“. Rohmeyer bringe viel mit, müsse aber noch ein paar Schritte nach vorn machen. Diese Chance soll er in den kommenden Monaten am Brunnenweg erhalten.

Nicht mit dabei waren die anderen beiden Neuzugänge des Brinkumer SV: Sören Kölsch musste kurzfristig wegen Hüftproblemen passen. „Da wollten wir nichts riskieren“, erklärte Bender, warum der junge Verteidiger nicht zum Einsatz kam. Aus einem anderen Grund fehlte Tom-Cedrik Gronewold: Er spielt in den USA bei einem College vor, um ein Stipendium zu ergattern.

Frühzeitig Nägel mit Köpfen haben die Brinkumer auf der Trainerposition gemacht: Dennis Offermann bleibt. „Wir freuen uns darüber“, sagte Bender. Und auch Offermann äußerte sich auf Nachfrage zufrieden, beim BSV bleiben zu können. „Jeder weiß, dass ich mich wahnsinnig wohlfühle in Brinkum. Es passt mit der Mannschaft und auch mit dem Umfeld.“ Er wolle etwas Langrfristiges aufbauen. Dafür sei Brinkum die richtige Adresse. Außerdem passe die Entfernung zwischen seinem Lebensmittelpunkt Bremen und der BSV-Anlage. Es bleibt Zeit für die kleine Familie. Auch das spielte eine entscheidende Rolle. Die Entscheidung sei ihm nicht schwer gefallen, so Offermann, der im August seine A-Lizenz machen wird.

Die Planungen für die kommende Saison erleichtert Offermanns Zusage definitiv. In der vergangenen Saison waren die Gespräche mit möglichen Neuzugängen nicht so einfach, weil nicht klar war, ob Brinkum in der Bremen-Liga bleibt oder doch den Aufstieg in die Regionalliga schafft. „Jetzt können wir mit einer klaren Position in die Gespräche gehen“, freute sich Bender. Denn klar ist: Brinkum wird in der neuen Saison in der Bremen-Liga starten. „Der Bremer SV und der FC Oberneuland haben andere Möglichkeiten. Da müssen wir sehen, welche Rolle wir einnehmen können“, erklärte Bender, der weiterhin ein Auge auf Spieler aus dem Nordkreis hat. „Hier gibt es viele gute Spieler, für die wir eine Alternative sein wollen, wenn sie leistungsbezogen Fußball spielen wollen“, verdeutlichte er.

Wenn sich der Blick in die Zukunft richtet, fällt er auch auf den JFV Weyhe-Stuhr. Mit Jonas Knüppel, der in der Hinserie bereits zum Einsatz kam, steht bereits ein Spieler für die neue Saison bereit.