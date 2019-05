Kaum ein Vorbeikommen: Die Fußball-Frauen des Brinkumer SV (vorne links mit Sarah Eikermann) hatten es gegen den OSC Bremerhaven um Natalie Holst (vorne rechts) schwer. (Vasil Dinev)

Brinkum. Die Fußball-Frauen des Brinkumer SV haben in der Landesliga Bremen ihr Heimspiel gegen den OSC Bremerhaven mit 1:4 (0:2) verloren. Dennoch gab sich BSV-Trainer Marcel Flämig sanftmütig: „Die Leistung war unter den gegebenen Umständen mit den vielen Verletzten in Ordnung“, beklagte sich der Coach nicht, „die Bereitschaft war da, aber die individuelle Qualität reichte im Gesamtpaket nicht zu mehr.“

Team und Trainer wollen die verbleibenden Spiele als Findungsphase nutzen, in der eben auch der eine oder andere Fehler unvermeidbar sein wird. Wie jener Abspielfehler vor dem 0:1, den der OSC mit einer sehenswerten Kombination abstrafte. Torhüterin Tanja Kühne parierte den ersten Versuch noch, doch die Gäste setzten nach, und Alina Kuchinke (32.) erzielte unter leichtem Abseitsverdacht die Führung. Ein ähnlich kapitaler Fehlpass tief in der eigenen Hälfte begünstigte das 2:0. Zeynep Kuru (37.) profitierte von einem durchgesteckten Pass, zog hart und präzise ab und traf ins linke untere Eck. Brinkum versteckte sich nicht, Marina Meyer, Catharina Doehle und Sarah Eikermann sorgten für reichlich Wirbel in der Gäste-Defensive.

Der Anschlusstreffer fiel aber erst im zweiten Durchgang, als die Gastgeberinnen ihre starke Anfangsphase mit dem 1:2 durch Marina Meyer (54.) belohnten. Bremerhaven jedoch nutzte kaum zehn Minuten später das nächste unpräzise Abspiel in der Brinkumer Hälfte, Melissa Guico Sampang (66.) vollstreckte zum 3:1.

Die endgültige Entscheidung besorgte schließlich Karina Martin (70.) nach einer rasanten Kombination, die Brinkums sechste Niederlage in Folge besiegelte.

Weitere Informationen

Brinkumer SV – OSC Bremerhaven 1:4 (0:2)

Brinkumer SV: Kühne – Frankenfeld, Arciszewska, Böhm, Eikermann, Keskin, Reinecke, Meyer, Doehle, Wawrzyniak, De Bruin

Tore: 0:1 Alina Kuchinke (32.), 0:2 Zeynep Kuru (37.), 1:2 Marina Meyer (54.), 1:3 Melissa Guico Sampang (66.), 1:4 Karina Martin (70.) LAL