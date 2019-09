Lembruch. Die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst schwimmt weiter auf einer Euphoriewelle in der Fußball-Kreisliga. Diesmal feuerte der Primus kein absolutes Torfeuerwerk ab, aber zu einem ungefährdeten 3:0 (1:0)-Erfolg langte es immerhin noch beim SV Friesen Lembruch. „Wir haben die Pflicht erfüllt. Das ist alles, was zählt“, resümierte TSG-Coach André Schmitz ganz nüchtern.

Mit ein paar Ausfällen musste der Übungsleiter in Lembruch auskommen. Hinzu gesellte sich in der fünften Minute auch noch Kapitän Philip Kleingärtner, der verletzt ausgewechselt werden musste. Kurz zuvor hatte es bereits zum ersten Mal im Karton gerappelt. Iman Bi-Ria verwandelte einen Handelfmeter zum 0:1 (3.). „Das gab uns dann die nötige Sicherheit. Denn der Spielfluss hat durch die vielen Ausfälle etwas gelitten“, betonte Schmitz. Dennoch gaben die Gäste den Ton an, die Hausherren standen tief mit ihrer Fünferkette. So versuchten es Schmitz' Schützlinge immer wieder mit langen Bällen. Weitere nennenswerte Chancen blieben erst einmal Mangelware in Hälfte eins.

Im zweiten Durchgang versuchte der Spitzenreiter dann wieder vermehrt, einige Ballstafetten auf den Platz zu bringen. Das machte sich sofort bezahlt. Bi-Ria lupfte das runde Leder aus rund 30 Metern sehenswert über den Keeper hinweg in die Maschen (74.). Nur drei Minuten später dann die endgültige Entscheidung: Nach einer Ecke von Julian Michel köpfte Tobias Thiemann zum 0:3-Endstand ein. „Es war kein einfaches Spiel, weil Lembruch sehr tief stand. Wir haben uns teilweise dem Gegner angepasst. Aber am Ende zählen die drei Punkte“, so Schmitz.