Für Melchiorshausens Abdessamad Sabbar (r.) gibt es kein Vorbeikommen an Seckenhausens Aushilfsverteidiger Torben Budelmann. (Kako)

Ristedt. Die Fußballer der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst haben vor 300 Zuschauern auch am zweiten Spieltag der Gruppe B beim Ristedter Württemberg-Cup überrascht. Nach dem respektablen 1:1-Auftaktremis gegen den TV Stuhr bezwangen die Schützlinge von Trainer Dirk Hofmann jetzt den Bremer Landesligisten TSV Melchiorshausen mit 2:1. An diesem Mittwoch hat der Bezirksligist im Duell gegen den punktgleichen Bremer SV, der mit einem 2:2 gegen den TV Stuhr aufgrund der besseren Tordifferenz die Tabellenspitze verteidigte, nun sogar die Chance, mit einem Sieg über den Bremen-Ligisten den Gruppensieg zu erringen und in das große Finale am Freitag einzuziehen.

TSV Melchiorshausen - TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 1:2 (1:2). Wer hätte das gedacht? Nach dem Erfolg über den Nachbarn aus Melchiorshausen ist die als Außenseiter ins Turnier gestartete Elf der TSG jetzt dick im Geschäft um den Gruppensieg und entpuppt sich weiterhin als die Überraschungsmannschaft. „Mit unseren vier Punkten auf dem Konto haben wir schon jetzt mehr erreicht als erwartet“, bilanzierte TSG-Coach Dirk Hofmann, der mit einem schmalen Kader anreiste. Gerade einmal zwölf Aktive standen dem Übungsleiter zur Verfügung. Dennoch erwischte der Bezirksligist den besseren Start und ging bereits nach acht Minuten in Führung. Dabei profitierte die TSG von einem kapitalen Abwehrbock von TSV-Abwehrspieler Marvin Nienstermann, dem das Leder beim Klärungsversuch über den Oberschenkel rutschte. Fabian Öhlerking witterte die Situation und überwand Torhüter Sascha Kleemann. Eine Standardsituation führte nach einer Viertelstunde zum Ausgleich. Julian Michels Eckball köpfte Unglücksrabe Marvin Nienstermann, der seinen Fehler damit wiedergutmachte, zum 1:1 ein. Die nächste Möglichkeit bot sich Seckenhausens Angreifer Arne Budelmann, der zunächst Marvin Nienstermann verlud, dann jedoch knapp rechts vorbeizielte (23.).

Besser machte es Philip Kleingärtner, der, während sich die Melchiorshauser Mauer noch sortierte, einen Freistoß gedankenschnell ausführte und zur erneuten Führung traf (26.). „Die zwei Gegentore dürfen einfach nicht fallen. Beim Freistoß waren wir einfach nicht clever genug“, bemängelte Melchiorshausens Trainer Lars Behrens die Situationen, die zu den Gegentoren führten. Arne Budelmann hätte die Führung weiter ausbauen können, traf jedoch nur den rechten Außenpfosten (29.). „In der ersten Halbzeit haben wir das gut gemacht, haben lediglich versäumt, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. In der zweiten Hälfte haben wir uns nach Kräften gewehrt und den Vorsprung mit Dusel über die Zeit gebracht“, kommentierte Hofmann. Beim kurzen Aufflackern unmittelbar nach Wiederbeginn versäumten es die Melchiorshauser auszugleichen. Einen Kopfball von Tom Scharwies parierte Torhüter Maurice Lutter-klas, den Nachschuss beförderte Marcel Drygalla neben das Tor (37.). Dann ließ Lutterklas einen Freistoß-Flatterball von Michel abklatschen, doch Kevin Nienstermann wusste daraus kein Kapital zu schlagen (40.). Auf der Gegenseite ließ Arne Budelmann auch seine dritte Gelegenheit sausen, scheiterte dabei an Kleemann (55.). „In der zweiten Halbzeit waren wir besser, haben ein anderes Gesicht gezeigt. Wir sind erst am Anfang, da fehlt noch ein bisschen“, sagte Behrens abschließend.

TV Stuhr - Bremer SV 2:2 (2:2). Die Höhepunkte im Duell der vermeintlichen Gruppenfavoriten waren eindeutig im ersten Abschnitt zu bestaunen. Während dieser 35 Minuten wurde das Topspiel den hohen Erwartungen gerecht. Besonders das Stuhrer Angriffsduo Riccardo Azzarello und Dimitri Steen hielt die BSV-Abwehr mächtig auf Trab. So auch in der neunten Minute, als Steen einen Querpass von Azzarello zur Führung einschob. BSV-Coach Ralf Voigt hatte Azzarello, der aus dem Mittelfeld angespielt wurde, zuvor klar im Abseits gesehen. Lukas Muszong war es schließlich, der für den Bremen-Ligisten ausglich (20.). Unterhaltsam und turbulent ging es weiter, denn nur eine Minute später erzielte Azzarello, der den ersten Spieltag verpasst hatte, weil er im Urlaub weilte, aus der Drehung heraus die erneute Führung für den Landesliga-Aufsteiger. „Kurz danach hätten wir das 3:1 machen können, doch das Zuspiel von Riccardo Azzarello hat Dimitri Steen nicht erreicht“, bedauerte Stindt. Stattdessen fiel wieder ein Treffer auf der anderen Seite. Nach einer Flanke von Finn Zeugner brachte Emrullah Gülalan das Leder aus wenigen Metern zum erneuten Ausgleich im Tor unter (25.).

„Das war ein rassiges Spiel in einer tollen ersten Halbzeit, nur die Gegentore waren etwas ärgerlich“, analysierte Stuhrs Trainer Stephan Stindt, der eine deutliche Leistungssteigerung seiner Mannschaft im Vergleich zur Auftaktbegegnung gegen Seckenhausen (1:1) in der Vorwoche sah. „Die zwei Gegentreffer stören. Die erste Halbzeit haben wir verschlafen. Uns wurde aufgezeigt, dass unsere Abwehr noch keineswegs sicher steht. In der Bremen-Liga dürfen uns diese Fehler nicht passieren. So haben wir keine Chance auf einen Spitzenplatz“, analysierte Voigt.

In der eher langweiligen zweiten Hälfte neutralisierten sich beide Teams. Nennenswerte Torchancen waren nicht mehr zu verzeichnen. Das vorsorglich anberaumte Elfmeterschießen entschieden dann die Stuhrer für sich. Während aufseiten des TVS sämtliche fünf Schützen trafen, leistete sich BSV-Akteur Gülalan den entscheidenden Fehlschuss, jagte die Kugel dabei über das Tor.