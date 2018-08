Hendrik Rahe (am Ball) und der TSV Wetschen ließen den Gastgebern der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst um Henning-Peter Plättner keine Chance. (Jonas Kako)

Fahrenhorst. Bereits vor dem Spiel hatte Trainer Dirk Hofmann mit einem Klassenunterschied gerechnet. Dieser zeigte sich auch letztlich zwischen den Fußballern der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst und dem TSV Wetschen. Auf der einen Seite ein Aufstiegskandidat, auf der anderen das stark dezimierte Team aus Seckenhausen. So verwundert es auch nicht, dass die TSG im Bezirksliga-Spiel dem TSV nicht das Wasser reichen konnte und mit 0:5 (0:3) gegen die Gäste verlor. „Wetschen ist einfach nicht unsere Kragenweite. Auch wenn das Ergebnis nicht so aussieht, waren wir auf Schadensbegrenzung aus“, gab Trainer Hofmann zu.

Das hat besonders in der zweiten Hälfte besser funktioniert als noch in der ersten. So spielten die Gastgeber nach Wiederanpfiff deutlich offensiver, liefen den Gegner entschlossener an und waren in den Zweikämpfen präsenter. Doch zu diesem Zeitpunkt stand es bereits 3:0 für den TSV Wetschen, denn all das Genannte ging Seckenhausen in den 45 Minuten zuvor ab. „Besonders in der zweiten Halbzeit haben wir Moral bewiesen, da kann ich keinem Spieler einen Vorwurf machen“, lobte Hofmann seine Elf trotz der Niederlage.

In zweiter Halbzeit gut verkauft

Dass die TSG besser aus der Kabine kam, zeigte sich etwa auch daran, dass Wetschens Tore nach dem Seitenwechsel nur durch Einzelaktionen zustandekamen. Wie beim Treffer Hendrik Rahes, der sich nahezu durch die gesamte Abwehr der Gastgeber dribbelte und dann locker einschob (60.). Etwas schwerer machte es sich Mazlum Sünün bei seinem Tor zum Endstand. Auf rechts lief er bis zur Grundlinie, ohne dass ein Abwehrspieler ihm den Ball abnehmen konnte. Aber statt in die Mitte zu passen, um einen besser postierten Mitspieler zu finden, schloss er kurzerhand selbst ab. Das überraschte wohl auch Maurice Lutterklas, der bei dem Schuss ins kurze Eck nicht eingreifen konnte (82.). „Wir haben uns in der zweiten Halbzeit dennoch gut verkauft. Ich bin mit der Leistung meiner Mannschaft einverstanden, in der ersten Halbzeit war noch jeder Schuss ein Treffer“, machte der Seckenhauser Trainer eine Leistungssteigerung bei den Seinen aus.

Zwar war dem hinsichtlich der Chancenverwertung der Gäste nicht ganz so, aber besonders während der ersten 45 Minuten konnte Wetschen nahezu machen, was es wollte. Von Beginn an war der TSV hellwach und darauf aus, das Führungstor zu erzielen. Die TSG hatte anfangs ein paar Abstimmungsprobleme. Das zeigte sich unter anderem daran, dass nahezu jeder Pass nach vorne direkt abgefangen werden konnte. Nicht gerade hilfreich war, dass der TSV bereits nach acht Minuten kurios in Führung ging. Ein Torwartfehler Lutterklas‘ sorgte dafür, dass ein Volleyschuss von Wetschens Marco Babilon aus knapp 20 Metern seinen Weg ins Tor fand. Zuvor hatte die TSG-Abwehr einen Eckball aus dem Strafraum herausgeköpft. Der Schlussmann ließ den Ball von Babilon abprallen, der dann wiederum ins Tor rollte. „Es ist natürlich schade, wenn du so unglücklich in Rückstand gerätst“, sagte Hofmann zum Gegentor.

Die spielstarken Gäste legten in der 20. Minute durch Steffen Winkler nach, der ohne Not den Ball ebenfalls per Volley zum 2:0 platzieren konnte. Platzieren ist zudem das Stichwort für das wohl sehenswerteste Tor des Tages: Mit ganz feinem Fuß schlenzte Nils Unger nach einem Einwurf Babilons von der rechten Strafraumgrenze den Ball links in den Winkel (44.). Lutterklas konnte sich noch so lang machen, wie er wollte. Er hatte keine Chance. Eine Zeigerumdrehung später konnte er sich dagegen von seiner besten Seite zeigen: Nach einer Ecke landete der Ball bei Wetschens Tobias Grube. Dieser schraubte sich am höchsten und wäre mit seinem fast perfekten Kopfball beinahe erfolgreich gewesen. Doch Lutterklas hechtete in seine rechte Ecke und fischte den Ball noch vor der Linie heraus. Auch bei einem Strafstoß kurz nach Wiederanpfiff zeichnete sich der Seckenhauser Schlussmann aus: Erdal Ölge zielte in die linke Ecke, doch der Ball war zu schwach geschossen und Lutterklas ahnte die Richtung und parierte (48.). Es blieb beim zwischenzeitlichen 0:3.

Trotz der hohen Niederlage weiß Hofmann diese richtig einzuschätzen und zeigte sich keineswegs enttäuscht: „Es wird eine schwierige Saison für uns, das wussten wir vorher. Bald kommen auch wieder Gegner auf Augenhöhe.“