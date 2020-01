Marvin Zwiebler (r.) und der TSV Okel mussten sich zweimal der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst um Sebastian Kirchner beugen. (Vasil Dinev)

Hallenturniere waren in der jüngeren Vergangenheit nicht gerade Veranstaltungen, um die Erste-Herren-Mannschaft der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst anzutreffen. Wenige Tage vor dem Diepholzer Hallenmasters aber feierte der Kreisliga-Spitzenreiter sein Comeback – und holte mit dem Sieg beim Landwehr-Cup des SV Mörsen-Scharrendorf in Twistringen Schwung für das Stelldichein der Topteams aus dem Fußballkreis an diesem Sonnabend.

Eine beeindruckende Leistung zeigte die TSG vor allem im Endspiel, in dem sie dem Bezirksligisten TSV Okel durch Tore von Philip Kleingärtner, Sandro Wittig, Sebastian Kirchner und zweimal Ugur Saatci mit 5:0 bezwang. Der Siegerpokal war nicht die einzige Ehre, die die TSG für sich beanspruchte: Kleingärtner war mit fünf Treffern zudem der beste Torschütze des Turniers. Je viermal trafen Lennart Bors vom entthronten Titelverteidiger SC Twistringen und Okels Marlon Reyher.

Insgesamt sicherte sich die beste Mannschaft den Turniersieg. „Seckenhausen hat mir richtig gut gefallen“, meinte Mörsens Fußballchef Andreas Siegmann und stand mit dieser Meinung nicht allein da. Auch André Schmitz und Olaf Mattner freute, was sie sahen – auch wenn die Perspektive ungewohnt war: Der Chefcoach und der „Co“ der TSG beobachteten das Geschehen von der Tribüne aus. „Das war so abgesprochen“, verriet das Duo. Bange sein musste den beiden nicht, schließlich führte unten Iman Bi-Ria Regie, ohnehin der verlängerte Arm der Coaches auf dem Feld und ab der kommenden Saison selbst Trainer des Teams. „Wir haben uns selbst organisiert. Die Jungs können das, das ist überhaupt kein Problem – das hat man ja auch gesehen“, grinste Bi-Ria nach der Siegerehrung. „Das war ein schöner Jahresabschluss für uns, den wir unbedingt haben wollten. Jetzt wollen wir auch beim Hallenmasters für Furore sorgen.“ Wenn der Landwehr-Cup als Formtest galt, muss sich die TSG nicht verstecken. Keinen der vier Vergleiche mit Bezirksligisten verlor sie, schlug Okel sogar zweimal – bereits in der Gruppenphase hatte sie 3:0 gewonnen. Vom TSV Bassum trennte sich der Kreisligist zudem 2:2, den SV Heilgenfelde bezwang er im Halbfinale im Penaltyschießen.

Ähnlich souverän wie Seckenhausen trat zunächst der SC Twistringen auf. Der Titelverteidiger, bei dem mit Janik Dieckmann ein Winterneuzugang im Aufgebot stand und auch direkt einen Treffer erzielte, gewann alle Gruppenspiele, schlug Heiligenfelde gar 6:2, scheiterte im Halbfinale dann aber an Okel. Im Penaltyschießen hatte der TSV die besseren Nerven. Der Finaleinzug des Bezirksliga-Aufsteigers war durchaus überraschend, denn am Ende der Gruppenphase war er schon fast ausgeschieden. Weil sich Bassum und Seckenhausen unentschieden trennten, reichte aber der Sieg über Gastgeber SV Mörsen-Scharrendorf für die Halbfinal-Qualifikation. In regulärer Spielzeit war es der einzige Erfolg im gesamten Turnier für Okel. Marlon Reyher und Benjamin Pinzer stellten ihn mit späten Toren sicher. In der Vorschlussrunde rettete Reyher sein Team dann ins Penaltyschießen, in dem Tom Holthusen und Marvin Zwiebler gute Nerven bewiesen. Im anderen Halbfinale trafen Durmaz für Seckenhausen und Nick Gehrken für Heiligenfelde. Dem Bezirksligisten reichte im Penaltyschießen ein Tor von Mirko Labbus nicht, weil Durmaz und Finn Werner für die TSG erfolgreich waren. Labbus entschied dann aber das Spiel um Platz 3 mit einem Doppelpack zum 2:1 für sein Team, ehe sich Seckenhausen zum Sieger krönte.

Wenige Tage zuvor hatte der SV Mörsen-Scharrendorf bereits ein Turnier für Teams ab der 1. Kreisklasse ausgerichtet. Das gewann vor 110 Zuschauern der SC Twistringen II, der im Penaltyschießen gegen den TSV Drentwede die Oberhand behielt. Rang drei ging an den SV Mörsen-Scharrendorf II, Vierter wurde die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst III.

Weitere Informationen

Die Ergebnisse

Gruppe A

SC Twistringen - Barnstorfer SV 2:1

JSG Twistringen-Mörsen - SV Heiligenfelde 1:3

SV Heiligenfelde - Barnstorfer SV 1:0

JSG Twistringen-Mörsen - SC Twistringen 1:3

Barnstorfer SV - JSG Twistringen-Mörsen 3:2

SC Twistringen - SV Heiligenfelde 6:2

1. SC Twistringen 11:4 9

2. SV Heiligenfelde 6:7 6

3. Barnstorfer SV 4:5 3

4. JSG Twistringen-Mörsen 4:9 0

Gruppe B

SV Mörsen-Scharrendorf - TSG Seckenhausen-F. 1:2

TSV Bassum - TSV Okel 2:2

TSV Okel - TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 0:3

SV Mörsen-Scharrendorf - TSV Bassum 2:1

TSV Bassum - TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 2:2

TSV Okel - SV Mörsen-Scharrendorf 2:0

1. TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 7:3 7

2. TSV Okel 4:5 4

3. SV Mörsen-Scharrendorf 3:5 3

4. TSV Bassum 5:6 2

Halbfinale

TSG Seckenhausen-F. - SV Heiligenfelde 3:2 n. P.

SC Twistringen - TSV Okel 1:3 n. P.

Spiel um Platz 3

SC Twistringen - SV Heiligenfelde 1:2

Finale

TSG Seckenhausen-Fahrenhorst - TSV Okel 5:0

THR