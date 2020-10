Sie jubeln und jubeln und jubeln: Die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst um Jannis Helmbold, Sercan Durmaz und Marcel Dörgeloh (v. l.) ist Hinrundenmeister. (Thorin Mentrup)

Brinkum. Eigentlich ist Iman Bi-Ria, Trainer der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst, stets um eine gewisse Sachlichkeit bemüht. Doch nach dem 5:2 (4:0) im Spitzenspiel über den SC Twistringen geriet selbst der Coach des Bezirksliga-Tabellenführers ins Schwärmen: „Wir sind völlig zurecht Hinrundenmeister, besonders in der ersten Halbzeit war das eine Machtdemonstration.“ Das mussten auch die Twistringer anerkennen, die allerdings durchaus Positives mit auf die Heimreise nahmen. Denn der Auftritt in der zweiten Halbzeit macht Mut. „Da haben die Jungs Charakter gezeigt. Das ist das Geile, wenn du mit so einer jungen Truppe spielst, die einfach Bock auf Fußball hat“, sagte Innenverteidiger Philipp Meyer.

Erst einmal mussten er und seine Mitspieler jedoch eine Menge Lehrgeld zahlen gegen die ganz starken Gastgeber. Zweimal Jannis Helmbold sowie je einmal Nico Kiesewetter und Sebastian Kirchner entschieden das Spitzenspiel bereits im ersten Durchgang. „Da haben wir gezeigt, dass wir zurecht ganz oben stehen“, war Bi-Ria stolz auf seine Mannschaft, die schnell und schnörkellos spielte, klug presste und die jungen Twistringer mit der frühen Führung durch Jannis Helmbold ins Mark zu treffen schien.

Der Sieg fußte auch auf ein paar taktischen Kniffen Bi-Rias: Er beorderte Emre Deveci auf die Sechs, bot Sercan Durmaz zudem als linken Flügelstürmer auf. Besonders Durmaz drehte auf, bereitete das erste Tor mit einem tollen Pass auf die rechte Seite vor, flankte zudem auf Kirchner vor dessen 3:0 und legte uneigennützig quer auf Helmbold vor dem 4:0. „Er hat überragend gespielt“, fand Bi-Ria. Allerdings war es schwer, einen Akteur aus dem starken Seckenhauser Kollektiv hervorzuheben. Die TSG trat vor der Pause in jeder Phase wie ein Spitzenreiter auf.

Die Twistringer dagegen hatten große Probleme, kamen oft einen Schritt zu spät, fanden nicht so recht in die Zweikämpfe. „Wir haben die erste Hälfte ein bisschen verschlafen“, fand Meyer, der mit Nebenmann und Kapitän Kai-Simon Wessels alle Hände voll zu tun hatte. „Wir haben schon mitgespielt, aber wir hatten nicht das Gefühl, dass wir gefährlich werden können“, sagte SCT-Trainer Uwe Küpker, dass seine Elf nicht so recht in Tritt kam. Vor den Gegentoren hätten individuelle Fehler und Blackouts den Gastgebern den Weg bereitet. Die TSG wusste das eiskalt zu bestrafen.

Twistringen steigert sich

So hatten sich die Twistringer das Spitzenspiel ganz und gar nicht vorgestellt. Doch sie zeigten nach dem Seitenwechsel eine Reaktion auf den Durchgang zum Vergessen. „Du kannst den Jungs nur großen Respekt zollen, wie sie dann aufgetreten sind“, sagte Küpker über die Leistung nach der Pause. Der SCT wollte es noch einmal wissen. Er igelte sich nicht ein, um eine Packung zu verhindern, sondern spielte mutig und druckvoll nach vorn. Janik Dieckmann gelang prompt der erste Treffer. „So sind die Jungs einfach. Sie wollen immer Fußball spielen. Ich finde, das muss man ihnen hoch anrechnen“, lobte Küpker sein Team, das deutlich mehr Abschlüsse für sich verbuchte. Seckenhausen ließ diese Vorstöße nun aber auch zu, war nicht mehr ganz so griffig und konzentriert wie vor dem Seitenwechsel. „Ich hatte trotzdem nicht das Gefühl, dass das Spiel noch einmal kippen könnte“, brach Bi-Ria nicht der Angstschweiß aus. Zumal Marcel Dörgeloh seine starke Leistung mit dem 5:1 krönte und damit auch die allerletzten kleinen Zweifel am Sieg seiner Mannen beseitigte. Seckenhausen konnte erneut einen Gang hochschalten, als es nötig wurde. Dass Hannes Fortkamp zum Endstand traf, war für das Spiel eher eine Randnotiz. „Mich ärgert es trotzdem“, hätte Bi-Ria gern zu Null gespielt. „Aber ich will auch nicht überkritisch sein. Heute dürfen wir ein bisschen feiern.“ Schließlich folgt die Analyse erst am Dienstag.

Und die Twistringer? Sie konnten zumindest für sich in Anspruch nehmen, die zweite Hälfte für sich entschieden zu haben. „Darauf lässt sich aufbauen“, fand auch Meyer. Der SCT musste also nicht gänzlich unzufrieden nach Hause fahren. Das Feiern aber blieb den Seckenhausern überlassen.