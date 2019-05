Philip Kleingärtners Treffer reichte Seckenhausen nicht für einen Punkt in Wetschen. (Michael Braunschädel)

Wetschen/Seckenhausen. Wieder hat die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst keine Punkte eingefahren, dafür lieferte sie eine gute Leistung inklusive Rehabilitation ab. Beim ambitionierten TSV Wetschen gab es für den bereits feststehenden Absteiger aus der Fußball-Bezirksliga eine 1:2 (0:2)-Niederlage. Zufrieden zeigte sich Trainer André Schmitz, denn die TSG spielte zum einen gut und zum anderen gut mit.

Charakterstark nannte der Coach sein Team, das sich auch vom Ergebnis her deutlich verbessert zeigte. Hatte es im Pokal und im Hinspiel deutliche Pleiten gegen Wetschen gegeben, so war es diesmal zeitweise eine Partie auf Augenhöhe. Nicht komplett auszuschalten war Wetschens Offensive, Nils Unger erzielte seine Saisontore 18 und 19. Weitere Treffer verhinderte der starke TSG-Keeper Maurice Lutterklas. „Er hat uns lange im Spiel gehalten. Mehr war nicht drin“, so Schmitz auch mit Blick auf den arg gerupften Kader, der die Reise in den Südkreis angetreten hatte.

Der Sieg der Gastgeber war fraglos verdient, doch gab die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst über 90 Minuten nicht auf. „Wir haben Fußball gespielt, das ist gegen einen solchen Gegner aber nicht einfach“, so Schmitz. Ungers 1:0 fiel durch einen Strafstoß (29.), wobei es zuvor laut Schmitz eine Abseitsposition gegeben hatte. Als der Pausenpfiff nur noch eine Frage der Zeit war, spielte die TSG einen Fehlpass im Aufbau. Wetschen schaltete schnell und Unger vollendete (45.+1). Dabei zeigte er seine ganze Klasse, indem er zwei Gegner aussteigen ließ. In Hälfte zwei hatten Sandro Wittig und Jens Helmbold Möglichkeiten. Philip Kleingärtner traf nach einem Eckball zum 2:1 (63.) und verpasste kurze Zeit später sogar noch den Ausgleich.