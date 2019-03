Die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst mit Sarah Kienker (links) wusste in Thedinghausen zu überzeugen und feierte zwei Siege. (Björn Hake)

Syke/Thedinghausen. Welch ein spannender Kampf um die beiden letzten Plätze bei der Deutschen Meisterschaft! Bei den Playoffs in Thedinghausen machten die Bundesliga-Korbballerinnen des TuS Sudweyhe einen Punkt gut. Als Viertplatzierter haben sie es am letzten Spieltag nun in eigener Hand, ob sie an den nationalen Titelkämpfen teilnehmen. Bei den Playdown-Spielen fuhren die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst und der TSV Heiligenrode je zwei Siege ein. Der TSV Barrien enttäuschte dagegen.

Playoffs zur DM:

TuS Sudweyhe – Oldenbroker TV 11:6 (4:5). „Bis auf die SG Findorff, die ihr Ticket sicher hat, sind alle Mannschaften nervös. Denn alle wollen zur Deutschen Meisterschaft fahren“, betonte TuS-Trainerin Andrea Bothmer. Ihr Team kam gegen Oldenbrok schlecht in die Partie. „Wir haben zu hektisch gespielt“, monierte Bothmer. In der Pause fand sie die richtigen Worte, und danach wussten sich die Sudweyherinnen zu steigern. „Meine Mädels haben sich zusammengerissen. Sie haben deutlicher ruhiger agiert und unsere Kombinationen auch zuende gespielt“, freute sich die Trainerin.

TuS Sudweyhe – SG Findorff 4:8 (1:3). Den Schwung aus dem ersten Spiel wollten die Sudweyherinnen mitnehmen, doch das klappte nicht. „Im Angriff sind wir nicht durchgekommen. Da hatten wir wenige Ideen oder sind an der Korbfrau gescheitert“, ärgerte sich Bothmer. In der zweiten Halbzeit hatte Findorff einen Lauf. Am Ende konnten die Sudweyherinnen noch zwei Konter verwandeln und die Niederlage somit etwas erträglicher gestalten.

Die Findorffer hatten zuvor den TB Stöcken mit 8:6 besiegt, Stöcken und Oldenbrok trennten sich mit 10:10. Somit weist der Tabellenzweite Stöcken zwölf Minuspunkte, Oldenbrok 14 und Sudweyhe 15 auf. Gegen beide Mannschaften muss der TuS am letzten Spieltag antreten. „Es ist also nach wie vor alles möglich“, betont Andrea Bothmer.

Playdowns um den Klassenerhalt:

TSV Thedinghausen – TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 6:13 (4:7). „Es war kein Team auf dem Platz, zu wenig Tempo, zu langweilig“, analysierte TSG-Trainerin Camilla Hahn unzufrieden. „Obwohl viele Spielerinnen Körbe erzielten und wir spätestens nach einer Auszeit die Partie souverän gewinnen konnten, war die Stimmung schlecht. Der Zusammenhalt, die Cleverness und der Überblick fehlten“, fasste TSG-Akteurin Luise Budig zusammen. „Immerhin ein Sieg und zwei Punkte, aber zufrieden sieht anders aus.“

TSV Barrien – TSV Heiligenrode 7:8 (6:1). Wie am vergangenen Spieltag begannen die Barrierinnen schwungvoll: Mit hohem Angriffstempo und fulminantem Zug zum Korb bestimmten sie bis zur Pause scheinbar klar das Geschehen. „In der zweiten Halbzeit mussten wir mit fortschreitender Spieldauer aber unserem hohen Tempo Tribut zollen: Sowohl offensiv als auch defensiv sind uns zu viele einfache Fehler unterlaufen, sodass der Gegner ein ums andere Mal zu einfachen Körben kommen konnte“, analysierte Barriens Trainer Manfred Otto. Auch die Heiligenroderinnen hatten sich im Vorfeld viel vorgenommen. „Aber die Abwehr war zu passiv, zudem hatten wir Wurfpech, genau wie Barrien“, kommentierte Trainerin Dagmar Schnelle. In der zweiten Hälfte steigerten sich ihre Schützlinge. „Die Abwehr stand besser und unsere Korbfrau Malin Kortkamp hielt den Rest“, freute sie sich. Zwei Konter von Jessica Pawlowski und Samantha Pörschke sowie zwei Rückraumwürfe von Kortkamp bedeuteten den Augleich zum 6:6 – begünstigt durch die Tatsache, dass Barrien zwei Viermeter-Strafwürfe nicht nutzte. In Überzahl verwandelte Jana Pawlowski einen Viermeter zum 7:6. Barrien gelang noch der Ausgleich, doch Nadja Burgdorf traf Sekunden vor dem Abpfiff per Heber zum Sieg.

TSV Thedinghausen – TSV Heiligenrode 5:8 (3:3). Auch die erste Halbzeit gegen den Gastgeber verlief nicht wie gewünscht: „Viele Fangfehler bei Kontern, ungenaue Würfe – es mangelte uns an der Konzentration. Vielleicht hatten wir uns selber zu viel Druck auferlegt“, rätselte Dagmar Schnelle. In der zweiten Halbzeit konnten die Heiligenroderinnen die Distanzwürfe des Gegners verhindern, das Abwehrverhalten im Zurücklaufen wurde besser. Im Angriff konnten sie ihre gewohnten Spielzüge umsetzen. Die 7:3-Führung (29.) gab jedoch keine Sicherheit. So kassierten sie sogar noch das 7:5. Julia Martens setzte dann den Schlusspunkt. „Irgendwie hatten wir Sand im Getriebe. Es war ein Arbeitssieg, mehr nicht“, kommentierte die Trainerin. „Einzelnen Spielerinnen fehlt es noch an der Konstanz in den Würfen. Trotzdem haben wir bereits den fünften Platz sicher. Das ist das Optimum, das wir mit dieser jungen Mannschaft herausholen konnten.“

TSV Barrien – TSG Seckenhausen-Fahrenhorst 3:5 (1:0). Der Frust nach der Pleite im ersten Spiel saß bei den Barrierinnen noch sehr tief. So lief auch gegen die TSG im Angriffsspiel nicht sehr viel zusammen. „Es mangelte uns an Kombinationsfluss und überraschenden Ideen. Als wir nach der Pause in der Abwehr einige Blößen gezeigt und das Kämpfen vergessen haben, hatte der Gegner wenig Mühe“, erklärte TSV-Coach Manfred Otto. Er ist ratlos: „Unsere Leistungen sind derzeit großen Schwankungen unterworfen. Bei unseren Auftritten wechseln sich totale Spielfreude und extreme Verkrampfung binnen einer Partie einfach so ab. Und seit zwei Spieltagen lähmt uns die Angst vorm Gewinnen.“ Freude herrschte dagegen beim Gegner. „Wir haben uns berappelt und wieder zusammengefunden. Mit einer konstant guten Leistung konnten wir dieses Spiel gewinnen. Wir haben unser Ding durchgezogen. Obwohl es zur Pause 0:1 stand, hatten wir keine Angst, das Spiel zu verlieren“, verriet Luise Budig. Eine starke Leistung zeigte die A-Juniorin Merle Schmale. „Der Klassenerhalt ist geschafft und darüber sind wir glücklich. In der nächsten Saison werden wir uns den Hintern aufreißen!“, verspricht Budig.

Weitere Informationen

TuS Sudweyhe: Kehlenbeck (2), Schlemm (2), Hinners (2), Ehlers (1), N. von Weyhe (1), Deters (1), Hoffmann (3), Nolte (1), Eilers (2)

TSG Seckenhausen-Fahrenhorst: Tamsen (1), M. Rieckers, Züdel (1), S. Kienker (6), Ströhemann (1), Meyer (1), C. Rieckers (4), Budig (3), Schmale, Klusmeyer (1)

TSV Heiligenrode: Kortkamp (2), Rickmann (4), Burgdorf (2), Pörschke (1), Sündermann (2), J. Martens (1), Je. Pawlowski (2), Ja. Pawlowski (1)

TSV Barrien: Grünhagen (2), Jaentsch (1), J. Nullmeyer (3), L. Nullmeyer, Priem, Rumpsfeld (3),Wittrock, Zieske (1) CLE