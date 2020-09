Philipp Eggers traf vom Elfmeterpunkt für Seckenhausen. (Thorin Mentrup)

Okel. Die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst hat ihre weiße Weste gewahrt und geht als Tabellenführer in das Topspiel gegen den TuS Sudweyhe am kommenden Spieltag. Zum Abschluss der Englischen Woche behielt der Aufsteiger beim TSV Okel mit 3:0 (3:0) die Oberhand. Für die Gastgeber geht derweil das Warten auf den ersten Punktgewinn weiter.

Der Traum von etwas Zählbarem rückte für die Okeler bereits in der Anfangsphase in weite Ferne: Sidarta Howard Barbosa Ferreira (1.) und Sercan Durmaz (6.) brachten Seckenhausen schnell auf die Siegerstraße. „Ich versuche die Jungs besonders heiß zu machen und sie bringen es dann von Anfang an auf den Platz“, freute sich TSG-Trainer Iman Bi-Ria über seine Blitzstarter, die bereits wenige Tage zuvor gegen Stuhr nach wenigen Sekunden getroffen hatten.

Für Okel waren die beiden Gegentreffer Gift. „Im Endeffekt ist der ganze Matchplan dann kaputt gewesen“, sagte Trainer Lutz Schröder. Die Zeit, die die im dritten Spiel zu dritten Mal in anderer Formation aufgebotene Viererkette gebraucht hätte, um sich zu finden, ließ Seckenhausen ihr nicht. Die Automatismen saßen bei den Gästen wesentlich besser als bei den Gastgebern. „Seckenhausen war die bessere Mannschaft. Ich hatte das Gefühl, sie hätten immer noch etwas höher schalten können“, sah Schröder, wie seiner Mannschaft die Ruhe fehlte, um die Bi-Ria-Elf zu gefährden. „Wir sind zu torungefährlich“, lautete die bittere Erkenntnis des Coaches.

Eggers trifft vom Punkt

Dennoch war den Seckenhausern die Erleichterung darüber anzumerken, auch die Hürde Okel gemeistert zu haben. Erneut ohne Gegentor, wie Bi-Ria anmerkte: „Alle reden immer über unsere Offensive, aber das ist auch eine Hausnummer“, lobte der Ex-Stürmer explizit seine Hintermannschaft, die kaum etwas zuließ.

Rundum zufrieden sei er nicht, ergänzte der Coach. „Wir können noch mehr“, fand er. Bangen um den Erfolg musste er allerdings nach der Anfangsphase nicht mehr. Zumal Philipp Eggers noch vor der Pause den dritten Treffer nachlegte: Er war per Strafstoß erfolgreich, nachdem Dennis Dahme ein Handspiel unterlaufen war (30.).

Seckenhausen beschränkte sich in der Folge darauf, den Vorsprung zu verwalten. Okel kämpfte und ließ nicht locker. Das rechnete Schröder seiner Elf hoch an. „Wir haben uns nicht hängen lassen, das zeigt die Moral dieser Mannschaft, besonders wenn man die Phase bedenkt, in der wir uns befinden. Die letzten 30 Minuten gegen Heilgenfelde (0:5-Derbyniederlage vom Mittwoch, Anm. d. Red.) haben uns richtig weh getan.“ Doch zu sehen war davon wenig, auch wenn die Durschlagskraft fehlte. Das Gute für den TSV: Die Spiele gegen drei ganz dicke Brocken hat er nun hinter sich. Und die TSG? Die kann sich auf den Hit gegen Sudweyhe freuen.