Ein echtes Erfolgsteam: Die Dartssportler der TSG Seckenhausen-Fahrenhorst haben den Durchmarsch von der Bezirks- in die Verbandsliga geschafft. Als Aufsteiger wurden sie direkt Landesliga-Meister. (Jonas Kako)

Seckenhausen. Darts und die TSG Seckenhausen-Fahrenhorst – diese Verbindung passt. Die Abteilung ist von ihren ursprünglich fünf auf mittlerweile 40 Mitglieder angewachsen und wird in der kommenden Spielzeit wohl mit vier Teams am Punktspielbetrieb teilnehmen. Doch das ist nicht die einzige Erfolgsgeschichte, die die Sportler der TSG schreiben: Gerade erst hat die erste Mannschaft den Aufstieg in die Verbandsliga perfekt gemacht und damit für eine faustdicke Überraschung gesorgt. „The Socks“, die Socken, wie sich das Team nennt, mischt die Darts-Szene im Hansestadt Bremen Dart Verband (HBDV) auf. Nicht auf leisen Sohlen, wie es der Name vermuten lässt, sondern mit viel Spaß und einer gesunden Portion sportlichen Ehrgeizes.

Nein, betont Mannschaftskapitän Andreas Fischer, mit dem Durchmarsch von der Bezirks- in die Verbandsliga hatte kein Seckenhauser gerechnet. „Das kann man sich ja auch nicht direkt vorstellen. Wir sind in der Bezirksliga ja auch nicht Meister, sondern Zweiter geworden“, erinnert er an die äußerst erfolgreiche Vorsaison, als er und sein Team hinter dem DC Globetrotter als „Vize“ den Sprung aus der Bezirks- in die Landesliga schaffte. Dass direkt ein noch größerer Erfolg folgen sollte, hatte niemand geahnt. Denn Favorit waren die Seckenhauser in der Klasse als Neuling und dann als der eigentlich schwächere der beiden Aufsteiger keineswegs. „Wir haben uns gesagt, wir schauen in den ersten vier, fünf Spielen mal, wie es läuft, und gucken dann, was geht“, erklärt Fischer die Devise beim Saisonstart Mitte September vergangenen Jahres. Die Landesliga war Neuland, an das sich die Seckenhauser in Windeseile gewöhnten – und sogar noch mehr: Sie dominierten die Klasse. Der Start lief perfekt, direkt am ersten Spieltag warf sich die TSG mit einem 8:2-Erfolg an die Spitze, die sie in der gesamten Saison nicht mehr hergab. Der Aufsteiger legte einen Start-Ziel-Sieg hin, der nicht nur die Konkurrenz überraschte, sondern auch die Spieler selbst. Als die Seckenhauser Weste nach fünf Spieltagen noch immer blütenweiß war, wuchs die Erkenntnis: In dieser Saison geht was. „Da haben wir Blut geleckt und uns gesagt, dass wir das durchziehen wollen“, schildert Fischer die Momente, in denen der Glaube an den Durchmarsch konkrete Formen annahm.

Zweifel am Aufstieg kamen bei den Seckenhausern nicht mehr auf. Ihr einziges Spiel verloren sie am letzten Spieltag, zu diesem Zeitpunkt hatten sie bereits das Ticket für die Verbandsliga gelöst. Die TSG, für ihre Heimstätte im Saal des Restaurants Troja von vielen Teams beneidet, eilte von Sieg zu Sieg und nahm auch in den engen Matches mindestens einen Punkt mit. Hinter der Oche genannten Wurflinie, hinter der sich die Spieler aufstellen, zeigten sie sich nervenstark. „Man macht sich natürlich Druck, aber wir sind damit gut umgegangen“, freut sich Fischer. Die TSG-Spieler warfen sehr konstant, am Ende verbuchten sie in 22 Spielen 17 Siege – eine meisterliche Ausbeute. „Insgesamt muss man sagen, dass es eine starke Mannschaftsleistung über die gesamte Saison war. Unsere größte Stärke waren die Doppel, wir haben oft alle drei gewonnen.“

Diese Stärke soll den Seckenhausern auch in der kommenden Saison helfen. Dann gibt es statt der drei sogar vier Doppel. Dazu kommen acht Einzel. „In der Verbandsliga spielen wir gegen richtig gute Mannschaften“, erwartet Fischer ein noch höheres Niveau als in der Landesliga. „Das erste Ziel ist natürlich, nicht abzusteigen“, macht der Kapitän deutlich. Die Seckenhauser gehen ihre neue Herausforderung ansonsten ganz entspannt an. „Wir werden erst einmal schauen, wie es so läuft“, sagt Fischer. Eine Herangehensweise, die in der Landesliga perfekt funktioniert hat für die junge Sparte.